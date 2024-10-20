Mersin’de 'Carmen' rüzgarı esti: Tutkunun operası sanatseverlerle buluştu...

Yayınlanma: 20.10.2024 - 09:55

Güncelleme: 20.10.2024 - 09:55

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Carmen" operasını sanatseverlerle buluşturdu.

Fransız besteci Georges Bizet'nin bestelediği, librettosu Prosper Merimee'nin aynı isimli kısa romanından yola çıkılarak Ludovic Halevy ve Henri Meilhac tarafından kaleme alınan ve operaya uyarlanan "Carmen", Mersin'de sanatseverlerin izlenimine sunuldu.

Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde sahnelenen eserin orkestra şefliğini, Andrea Francesco Solinas yaptı.

Rejisörlüğü Haldun Özörten'e ait operanın dekor tasarımını Çağla Çitkaya, kostüm tasarımını Sevtaç Demirer, ışık tasarımını Tarı Deniz, koreografisini Özlem Şenormanlılar ve Ender Üçdemir, koro şefliğini Anıl Aydın ve çocuk korosu şefliğini Reyhan Beydüz üstlendi.

Yaklaşık 2,5 saat süren opera, sanatseverler tarafından ilgiyle izlendi.