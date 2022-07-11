Mersin'de Müslüman ve Hristiyan din adamları birlikte dua etti
Mersin'de Kurban Bayramı dolayısıyla bu yıl 24. kez düzenlenen "Dinlerin Buluşması" programında, Müslüman ve Hristiyan din adamları yan yana dua etti.
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle, semavi dinlere mensup kişilerin mezarlarının bir arada olmasıyla bilinen Mersin Şehir Mezarlığı'nda düzenlenen programa, Müftülük adına imam Şemsettin Bulgan, Mersin Rum Ortodoks Kilisesi ruhani lideri Coşkun Teymur, Mersin Katolik Kilisesi pederi Roshan Corderio ve Mersin Cemevi İnanç Kurulu Başkanı Erdoğan Sevin katıldı.
İlahi ve duaların okunduğu programda kilise korosu da müzik dinletisi sundu. Din adamlarının birlikte dua ettiği programda barış, birlik ve beraberlik mesajları verildi.
Yurttaşların da katıldığı program, bayramlaşma töreniyle sona erdi.
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