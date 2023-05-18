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Mersin'in genç yetenekleri 19 Mayıs'ta sahne alacak

Mersin Devlet Opera ve Balesi 19 Mayıs'ta genç yeteneklerini sahneye çıkaracak. MDOB orkestrasının eşlik edeceği konserde, klasik müzik eserleri seslendirilecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.05.2023 - 17:58
Mersin'in genç yetenekleri 19 Mayıs'ta sahne alacak
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Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında konser verecek. Konser, 19 Mayıs saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde ücretsiz olarak sahnelenecek. Rustam Rahmedov'un orkestra şefliğini yapacağı konserde, Ada Yalın Yücel ve Doğaç Bezdüz solist olarak sahne alacak. MDOB orkestrası ise eşlik edecek.



19 Mayıs Mersin Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü

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