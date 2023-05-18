Mersin'in genç yetenekleri 19 Mayıs'ta sahne alacak

Yayınlanma: 18.05.2023 - 17:58

Güncelleme: 18.05.2023 - 17:58

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında konser verecek. Konser, 19 Mayıs saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde ücretsiz olarak sahnelenecek. Rustam Rahmedov'un orkestra şefliğini yapacağı konserde, Ada Yalın Yücel ve Doğaç Bezdüz solist olarak sahne alacak. MDOB orkestrası ise eşlik edecek.



