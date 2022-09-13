Meşher’de 44 sanatçının yer aldığı karma sergi açıldı: 'Ben Kimse, Sen de mi Kimsesin?'

13 Eylül 2022 Salı, 04:00

Eylül geldi, sanat sezonu da başladı, birbirinden ilginç sergiler açılıyor, küratörlerin anlattıklarına ağzımız açık bakakalıyor, eserlerin içinden aynı anlamları çıkarmak için sergilenen eserler arasında dolaşıyoruz. Çılgın bir giriş yaptım, çünkü Meşher’in bütün sergileri gibi “Ben Kimse, Sen de mi Kimsesin?” başlıklı grup sergisinde 44 sanatçının 120’ye yakın yapıtı karşılıksız aşktan bahsediyor, ama anlayana!

Aslında biz Türkler ne kadar severiz aşkta kavuşamamayı, karşılıksız aşklara ağlamayı, aşktan yanıp kül olmayı! Müziklerimiz, şarkılarımız, türkülerimiz, filmlerimiz hep bu kavuşamamak üzerine değil mi? Bu sergiye esin kaynağı olmuş “Kimse” mitolojik bir kahraman: Echo! Selen Ansen, masal anlatır gibi anlatıyor: Echo, çok geveze olduğu için cezalandırılıyor. Sesi kesiliyor. Ama bu Narchisoss’a aşık olmasına engel değil. Zaten Narchissos o kadar güzel ki o bile gölde gördüğü yansımasından kendine âşık oluyor! (Narsist) Ama Narchisoss’a dokunulamıyor. Eccho, ona seslenemiyor, dokunamıyor, aşkını belli edemiyor. Narchissos, Echo’nun aşkına karşılık vermez ama kendi aşkı da umutsuz olduğundan ölmeyi tercih eder! Sen, ben, arzular, dokunamama, ikilemler, ulaşamamalar, maddi ve maddi olmayan, insan ve gayrıinsan şeyler arasındaki ilişkilenmeler seyirciyi düşündürüyor!

Evet, kavramlar güzel. İçinden çıkmak zor: Tıpkı Defne Tesal’ın işi gibi. Sergiyi biraz onunla beraber gezme şansım oluyor. Uzaktan bambu ormanını andıran işinin içine girince kendimi sanat eserini taciz etmiş gibi hissetsem de aslında buna izin verilmiş. Çünkü zaten o şeyler bambu değil, düğümlenmiş ve tavana ve yere tutturulmuş naylon çoraplar! Gerçekten yaratıcı, esnek ama güçlü, esnek ama dayanıklı, tıpkı kadın gibi!

Birbirinden ilginç, küratörün niyetine uygun, ikili iskemleler var, aslında olsa da eve alsam dedirtecek kadar çılgın ve güzel ama tavandan sarkan. Yeni trend, eserlerin yanında tanıtıcı bilgiler yok. Ücretsiz rehberli tur alın, yoksa hiçbir şey anlamayabilirsiniz. Sergi için çok kapsamlı bir kitap da hazırlanmış. Keyifle okuyabilirsiniz.

Yerli yabancı sanatçılar içinde Erol Akyavaş, Handan Börtücene, Marina Abromoviç gibi tanıdık isimler de var. 44 sanatçıyı kendiniz keşfedeceksiniz.