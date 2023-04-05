Metrohan’da ücretsiz tiyatro, konser ve söyleşiler
Metrohan’ı sanat mekânı haline getiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Dairesi Başkanlığı, baharı birbirinden farkı müzik tınılarıyla karşılıyor.
Nisan ve mayıs aylarında etnik, caz, Türk müziği, pop, klasik Batı müziği icralarının sahne alacağı konserlerin yanı sıra birbirinden farklı isimlerin katılacağı söyleşi programlarına tüm İstanbullu sanatseverler davetli.
Metrohan’da konser verecek isimler arasında Göksel Baktagir, Burcu Karadağ, Kemenjazz Baki Duyarlar, Sarp Maden Trio, Tuna Kiremitçi - Akustik, Çağrı Sertel, Dilek Türkan, Şirin Pancaroğlu, Gökhan Aybulu, Esen Kıvrak, Sibel Köse, Erdem Sökmen - Ezgi Köker, Elif Çağlar, Burak Bilgili, Nemeth Quartet, Erdal Güney, Sezen Özmen, Neval Güleç, Cenk Erdoğan, Yarkın Duo-Quartet ve Cihat Aşkın bulunuyor. Öte yandan bugün başlayan programda müzik dinletilerinin yanı sıra Ezel Akay, Murat Meriç, Yüksel Aksu ile Erkan Can ve Güven Kıraç’ın birlikte katılacağı söyleşiler de olacak.
İstanbullu sanatseverlerin ücretsiz olarak katılacağı programın detaylarına İBB Kültür sosyal medya hesapları ve www.kultursanat.istanbul adresinden ulaşılabilir.
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