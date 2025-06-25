Michael Cera’dan ‘Fantastik Canavarlar’ itirafı: 'Fazla ünlü olmaktan korktum'

Juno ve Barbie gibi projelerle tanınan Kanadalı oyuncu Michael Cera, Louis Theroux’un podcast programına konuk oldu. Programda samimi açıklamalarda bulunan Cera, Fantastik Canavarlar serisinden gelen rol teklifini neden reddettiğini anlattı.

BU PROJE BENİ AŞIRI ÜNLÜ YAPABİLİRDİ

Variety’nin haberine göre, Fantastik Canavarlar serisinde yer alması için teklif aldığını doğrulayan ünlü oyuncu, projeyi geri çevirdiğini çünkü "fazla ünlü olmaktan korktuğunu" söyledi.

Michael Cera, “Bu filmlerin birkaç yıl sürecek büyük projeler olduğunu anladım. Ve çocuklara yönelik dev yapımlar beni aşırı derecede ünlü yapabilirdi. Bu da beni gerçekten korkuttu,” ifadelerini kullandı.

Cera, hangi karakter için teklif aldığını açıklamazken, kulis bilgilerine göre yapımcılarla Jacob Kowalski rolü için görüştüğü öne sürüldü. Seride bu karakteri Dan Fogler canlandırdı.

ARTIK BÖYLE TEKLİFLERE DAHA RAHAT YAKLAŞIYORUM

Kariyerinin başlarında şöhretle baş etmekte zorlandığını dile getiren Cera, artık benzer projelere daha sıcak baktığını belirtti.

“Artık bu tür projelere daha rahat yaklaşabiliyorum. Eğer ilgimi çeken bir şey olursa, düşünmeden kabul edebilirim,” dedi.

FANTASTİK CANAVARLAR HAKKINDA

Fantastik Canavarlar serisi, Harry Potter evreninin yazarı J.K. Rowling tarafından kaleme alındı. Seride, kendini "büyü-hayvanbilimcisi" olarak tanımlayan Newt Scamander ve arkadaşlarının maceraları anlatılıyor.