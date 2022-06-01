Mikis Theodorakis Orkestrası Türkiye’ye geliyor

01 Haziran 2022 Çarşamba, 11:52

Unutulmaz “Zorba the Greek” filminin müziklerinin bestecisi, müziği ve politik aktivizmi ile milyonlarca kişiye ilham olan Mikis Theodorakis'i yaşatmak adına kurulan Mikis Theodorakis Orkestrası, Türkiye'deki müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

1997 yılında Theodorakis ile birlikte çalan müzisyenler ve Theodorakis'in arkadaşları tarafından kurulan Mikis Theodorakis Orkestrası, sanatçının en önemli bestelerinin yanı sıra, efsanevi “Zorba”dan, hareketli melodilere uzanan geniş repertuarı ile tüm Dünya'da hafızalardan silinmeyen konserler vermeye devam ediyor. Mikis Theodorakis'in eserlerini öne çıkarmayı hedefleyen ve oldukça geniş bir dinleyici topluluğuna sahip olan Mikis Theodorakis Orkestrası, gelecek vaat eden genç sanatçıların yanı sıra farklı ülkelerden seçkin sanatçılarla ortak projeler oluşturarak Yunan kültürünü tanıtmayı hedefliyor.

Eserleri Yunanistan’ın kültürel mirası haline gelen, arkasında oda müziği, opera, senfoni ve 1.000'e yakın şarkıdan oluşan devasa bir katalog bırakarak Dünya Müzik Tarihinin unutulmaz bestecileri arasında yer alan Theodorakis'i tanıtmak ve yaşatmak adına kurulan Mikis Theodorakis Orkestrası, 9 Ağustos'ta İstanbul Turkcell Vadi'de, 10 Ağustos'ta İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda sanat severler ile buluşacak.







