mor ve ötesi'nden tarihi konser

30 Mayıs 2022 Pazartesi, 04:00

mor ve ötesi, uzun yıllardır stat konseri vermenin hayalini kuruyordu. O hayal de gerçekleşti. Rüya gibi bir konser olduğunu önceki gün İnönü Stadı’ndaki (Vodafone Park) kalabalığı ve onların heyecanını gören Harun Tekin, konser boyunca birkaç kez söyledi. Hatta konserin sonuna doğru “Hayatımda gördüğüm en güzel ikinci şeysiniz” dedi. Birincisinin de Gezi Direnişi olduğunu, konserin kapanış şarkısı olan “Park”ı anlatırken söyledi. Konserin bitişinde ise tüm stattan “Her yer Taksim, her yer direniş” sloganı yükseldi... mor ve ötesi iki buçuk saatten fazla sahnede kaldı, tam 29 şarkı söyledi, şarkı aralarında Gezi davası tutuklularını selamladı, konser yasaklarına tepki gösterdi, bol bol politik mesaj ve "çok yakında her şey çok güzel olacak" diyerek umut verdi.

Kerki-Solfej’in organizasyonunu yaptığı konsere büyük bir hazırlık yapıldığı belliydi. Modern dans topluluğu bazı şarkılarda dans gösterisi yaptı. Birkaç gün önce mor ve ötesi sosyal medya hesaplarında koreograf Beyhan Murphy ile bir araya geldiklerini paylaştığında bunun sinyalini vermişti. Bazı şarkılara da Masis Aram Gözbek’in başlarında bulunduğu Magma Korosu eşlik etti.

Konser “Uyan” şarkısıyla başladı: “Çok sıkıldım ağlamaktan, durmaktan / Bu ahlaksız oyunlara devam etmek günah, günah / Uyan artık uyan / Uyan dostum uyan / Uyan artık uyan karanlık uykundan.” Sonra yeni albümün (Sirenler) şimdiden klasik haline gelen parçası “Forsa” ile devam edildi: “Gitmedim işte / Delirmedim de / Anlatan benim / Seni ve her şeyi / Ölmedim işte / Yenilmedim de...” Sadece iki şarkıdan öte mesajlar bunlar. Konserin gerisinde de coşku artarak devam etti.

AKP’nin valilerinin canları istediği gibi konser yasakladığı Türkiye’de, yasak olmasa da ekonominin geldiği hal veya siyasi nedenlerle böylesine büyük çaplı konserleri çok fazla göremiyoruz. İnsanlar ve özellikle gençler bu ortamı çok özlemiş, gözlerinden okunuyordu. Özetle önceki gece İstanbul’da mor ve ötesi ile Aynur Doğan, Tunceli Ovacık’ta da Fazıl Say, on binlerce kişiye bir nebze olsun nefes aldırdı.

OLUMSUZLUKLAR...

On binlerin yer aldığı bir stat konserinde içki satışı olmaması bir skandaldır. Bu da AKP’nin belli bir yaşam tarzına sahip insanların keyfine nereden turp sıkarım diye getirdiği yasaklardan biri. Locada oturanların içki içebilmesi ama stadın geri kalanının bunu yapamaması AKP zihniyetinin bir özeti gibi...

Konser sonrası ulaşım problemi. İstanbul gibi bir metropolde, hem de cumartesi gecesi İBB’nin saat 00.00’da toplu ulaşımın sona erdirmesini kabullenmek zor. Binlerce kişi mecburen Üsküdar’a geçince bu kez de taksi ya da dolmuş kuyruğunda saatlerce bekledi. Kişisel olarak konser süresi kadar bir süreyi gece eve ulaşmaya çalışarak geçirdim. İstanbul’un taksi problemi de bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu.

Ses sorunu. Başlarda tribünlerin özellikle üst kısımları konseri duymakta zorluk yaşadılar, hatta tepkilerini de gösterdiler ve Harun Tekin onları sakinleştirmek zorunda kaldı. Bunun yarattığı moral bozukluğu birkaç şarkı boyunca hem seyircide hem de grupta gözlendi.