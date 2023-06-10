Milas'ta öğrencilerden karikatür sergisi: Katılım belgeleri verildi

Yayınlanma: 10.06.2023 - 14:15

Güncelleme: 10.06.2023 - 14:52

Milas Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde açılan karikatür ve resim kursu tamamlandı. Eğitmen Mehmet Nergiz tarafından Milas Belediyesi Karikatürlü Ev'de verilen kurslarda öğrenciler başarılı çalışmalar gerçekleştirdi.

Ögrencilerin yoğun katılım gösterdiği kurs sonunda kursiyerlerin çizdiği resimler Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonu'nda sergileniyor. Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, sergiyi gezerek gerçekleşen törenle öğrencilere katılım belgelerini takdim etti.

Belge takdim törenine kurs eğitmeni Mehmet Nergiz, Karikatürist Kamil Masaracı, Milaslı ünlü çizer Turhan Selçuk'un eşi Ruhan Selçuk, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat'ın eşi Elif Tokat da katıldı.

Sergilenen tüm çalışmaları dikkatle inceleyen Başkan Tokat sonrasında öğrencilere belgelerini takdim ederek aileleriyle birlikte fotoğraf çektirdi.

"FARKLI BRANŞLARDA EĞİTİMLER VERİYORUZ"

Törende bir de konuşma gerçekleştiren Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, "Milas Belediyesi olarak kültür ve eğitim faaliyetlerine çok önem veriyoruz. Belediyemiz bünyesinde açtığımız kurslarla çocuklarımıza farklı branşlarda eğitimler veriyoruz. Milas Belediyesi Turhan Selçuk Karikatürlü evde gerçekleşen resim ve karikatür kurslarına katılım oldukça yoğun oldu. Kursun sonunda öğrencilerimiz tarafından yapılan oldukça başarılı çalışmalar bugün sergileniyor. Kursumuza katılan tüm öğrencilerimizi ve ailelerini kutluyor, öğretmenimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.