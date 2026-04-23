‘Millî Mücadele’den Günümüze Ankara’daki Diplomatik Misyonlar ve Elçilik Binaları’ konferansı gerçekleştirildi

Atatürk Araştırma Merkezi tarafından, Ankara’nın 2026 yılı Türk Dünyası Turizm Başkenti seçilmesi münasebetiyle düzenlenen Ankara Konferansları Serisi’nin üçüncü programı, 22 Nisan 2026 tarihinde Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Seminer Salonu 2’de gerçekleştirildi. Gazetemiz yazarı Tolga Aydoğan’ın konuşmacı olduğu konferansa; Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis, ATAM Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kılınç, ATAM Başkan Yardımcısı Arzu Güvenç Saygın, TTK Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Yunus Pustu, ATAM Bilim Kurulu Asli Üyesi Prof. Dr. Ayten Sezer Arığ ve ATAM Bilim Kurulu Asli Üyesi Doç. Dr. Emre Saral başta olmak üzere davetliler katıldı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Atatürk Araştırma Merkezi tanıtım filmi ile başladı. Açılış konuşmasını gerçekleştiren Prof. Dr. Ahmet Kılınç, Ankara’nın tarihsel ve diplomatik kimliğine dikkat çekti.

KULLANILAN YAPILAR HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Aydoğan, konferansta yaptığı konuşmada, Ankara’daki diplomatik misyonlara ilişkin hazırlanan sergi, belgesel ve yayın çalışmalarını tanıtarak Osmanlı döneminde diplomatik ilişkilerin ortaya çıkışından itibaren yaşanan süreci ele aldı. Millî Mücadele yıllarında yayımlanan gazeteler, istihbarat faaliyetleri, İstanbul’un işgali ve Meclis-i Mebusan’ın kapatılması gibi gelişmelere değinen Aydoğan, TBMM’nin açılışıyla kurulan Hariciye Vekâleti ve bu dönemde kullanılan yapılar hakkında bilgi verdi.

PEK ÇOK BAŞLIK DEĞERLENDİRİLDİ

Ankara’nın Osmanlı dönemindeki görünümünden 1916 yangınına, şehirde fotoğraflanan ilk elçilik binasından ilk konsolosluklara kadar pek çok başlığı değerlendiren Aydoğan, Millî Mücadele döneminde elçiliklerin konumlandığı alanlar, Evkaf Evleri ve ilk elçilik yapılarının mimarları üzerine de açıklamalarda bulundu. Aydoğan, Ankara’da açılan ilk Sovyet elçiliği, geçici temsilcilikler ve yabancı diplomatların başkente bakışı gibi konulara da değindi. Amanullah Han’ın ziyareti sonrasında Ankara’nın diplomatik merkez olarak önem kazanmasının altını çizdi. Program, Prof. Dr. Ahmet Kılınç’ın Tolga Aydoğan’a teşekkür belgesi ve kitap takdimiyle sona erdi.