Milyon Performance Hall İstanbul, 17 Eylül Cumartesi günü Zakkum konseriyle müzikseverlere kapılarını açıyor
İstanbul’un yepyeni konser ve performans mekanı Milyon Performance Hall İstanbul, 17 Eylül Cumartesi günü Zakkum konseriyle müzikseverlere kapılarını açıyor.
Ataşehir’deki Bulvar 216’da yer alan Milyon Performance Hall İstanbul’un açılış konserinde 17 Eylül Cuma günü Zakkum sahne alacak.
Her hafta sevilen sanatçıların konser vereceği ve çeşitli etkinliklerin düzenleneceği Milyon Performance Hall İstanbul’da 1 Ekim Cumartesi günü Sena Şener konseri gerçekleşecek.
7 Ekim Cuma günü Gökhan Türkmen müzikseverlerle buluşacak.
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