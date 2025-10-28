Mimarlar Derneği 1927, ‘Bir Ankara Şehir Müzesi Hayali: Saklı Sanatlar Müzesi’ne ev sahipliği yapıyor

Mimarlar Derneği 1927, bugün Ali Cengizkan ve Ömür Mert Örnek tarafından gerçekleştirilecek “Bir Ankara Şehir Müzesi Hayali: Saklı Sanatlar Müzesi” başlıklı sunuma ev sahipliği yapacak. Etkinlikte, Şehir Müzesi’nin, kent sakinlerini geçmiş, bugün ve gelecekle tanıştırarak yerel aidiyet duygusunu güçlendiren, sosyal bağları artıran ve sürdürülebilir kılan bir müze türü olarak günümüzdeki rolü ele alınacak. İki bölümden oluşacak etkinliğin ilk bölümünde, Ankara Şehir Müzesi ve potansiyelleri üzerinde durulacak. İkinci bölümde ise, 2024 Bahar döneminde Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü‘nde gerçekleştirilen Ankara Şehir Müzesi programı kapsamında üretilen projelerden biri tanıtılacak ve kent mekânıyla ilgili görüş ve kaygılar paylaşılacak.