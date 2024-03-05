Mine G. Kırıkkanat 8 Mart'ta okurlarıyla buluşuyor

Cumhuriyet gazetesi ve İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) işbirliğiyle 8 Mart'ta "İmparatorluktan Cumhuriyete Türkiyede Kadın Hakları" başlıklı konferansta Mine G. Kırıkkanat okurlarla buluşuyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.03.2024 - 17:36
Mine G. Kırıkkanat 8 Mart'ta okurlarıyla buluşuyor
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 Cumhuriyet Gazetesi  ve İstanbul Kültür üniversitesi (İKÜ) iş birliğinde, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" kapsamında "İmparatorluktan Cumhuriyete Türkiyede Kadın Hakları" başlıklı konferans düzenleniyor.

Gazeteci, yazar Mine G.Kırıkkanat'ın konuşmacı olacağı etkinlik, 8 Mart Cuma günü saat 14.30'da İKÜ Bakırköy yerleşkesi Ataköy binasındaki Önder Öztunalı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.


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