Mine G. Kırıkkanat 8 Mart'ta okurlarıyla buluşuyor
Cumhuriyet gazetesi ve İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) işbirliğiyle 8 Mart'ta "İmparatorluktan Cumhuriyete Türkiyede Kadın Hakları" başlıklı konferansta Mine G. Kırıkkanat okurlarla buluşuyor.
Cumhuriyet Gazetesi ve İstanbul Kültür üniversitesi (İKÜ) iş birliğinde, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" kapsamında "İmparatorluktan Cumhuriyete Türkiyede Kadın Hakları" başlıklı konferans düzenleniyor.
Gazeteci, yazar Mine G.Kırıkkanat'ın konuşmacı olacağı etkinlik, 8 Mart Cuma günü saat 14.30'da İKÜ Bakırköy yerleşkesi Ataköy binasındaki Önder Öztunalı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.
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