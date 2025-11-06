Mısır tarihine yolculuk: 1 milyar dolarlık dev müze kapılarını açtı

Mısır'ın başkenti Kahire'nin yakınında bulunan ve "dördüncü piramit" olarak adlandırılan Büyük Mısır Müzesi, tarihi bir törenle hizmete girmesinin ardından kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Ziyaretçilerini çağlar arası yolculuğa çıkaran müzede 2006 yılında Kahire'nin merkezindeki kendi adını taşıyan meydandan getirilen 11 metreden uzun 2. Ramses heykeli, misafirlerini karşılıyor.

Ramses ile hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra ziyaretçiler, Antik Mısır uygarlığının farklı dönemlerine ait eserlerin arasında zaman yolculuğuna çıkıyor.





Yapımı 20 yılı aşan Büyük Mısır Müzesi, yaklaşık yarım milyon metrekarelik bir alan üzerinde çeşitli salonlar, galeriler ve tesisleriyle 100 binden fazla eseri barındırırken, bunlardan 50 binden fazlası ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor.

Tarihi eserlerin yanı sıra müzede sağlanan dijital altyapı ve artırılmış sanal gerçeklik teknolojisiyle ziyaretçilere eserlerin binlerce yıl önceki halini görme, çağlar arası bir yolculukla tarihin sokaklarında dolaşma fırsatı sunuluyor.

BÜYÜK GİRİŞ VE DEVASA MERDİVEN

Müzenin ana girişi 7 bin metrekarelik bir alana yayılıyor ve girişte 2. Ramses'in heykelinin yanı sıra 5 büyük eser yer alıyor.

İki tarafında 87 eserin bulunduğu 6 kata denk gelen büyük merdivenin sonu ise müzeye yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan Giza Piramitlerinin manzarasına sahip.

ÇAĞLAR ARASI YOLCULUĞUN ARAÇLARI SALONLAR

Müzede geçici sergi salonlarının yanı sıra 12 ana sergi salonu bulunuyor.

Yaklaşık 7 bin 500 metrekarelik alana yayılan Kral Tutankamun Salonu'nda, Tutankamun'un 5 bin 992 parçadan oluşan hazineleri, 1922'de mezarının keşfedilmesinden bu yana ilk kez görücüye çıkıyor.

Toplam yüz ölçümü 18 bin metrekarelik alanı kaplayan ana sergi salonlarında antik Mısır medeniyetine ait eserler sergileniyor.

Geçici sergi salonları ise 5 bin metrekarelik alanı kapsıyor ve çeşitli amaçlarla kullanılan 4 dönüşümlü sergi salonundan oluşuyor.

Çocukların da unutulmadığı müzede 5 bin metrekarelik alan üzerine kurulu Çocuk Müzesi'nde arkeolojik içeriğin anlatıldığı multimedya ve maketler yer alıyor.

El sanatları için 5 bölümün bulunduğu müzede özel gereksinimli bireyler de unutulmamış.

Tarihi eserlerin incelenmesi ve bilimsel araştırma yapılması için hazırlanan 4 bin metrekarelik tesisler geçmişe ışık tutacak on binlerce eseri barındırıyor.

Müzede 1000 metrekare büyüklüğünde ana kütüphane, nadir eserler kütüphanesi, görsel kütüphane, Orta Doğu'nun en büyük tarihi eser restorasyon merkezi, 900 kişi kapasiteli çok amaçlı salon, 500 kişi kapasiteli bir 3D projeksiyon salonu, üst katta özel konukları ağırlamak için dinlenme salonu ve bahçe, 10 derslik, iki konferans salonu ve bir bilgisayar laboratuvarından oluşan bir kültür merkezi, restoranlar, yemek alanı ve çok sayıda işletmenin bulunduğu ticari bölge yer alıyor.

MÜZENİN AVLUSUNDAKİ TARİHİ ESERLER

Avludaki güneş tekneleri (Khufu tekneleri) olarak bilinen firavun tekneleri de müzenin en önemli eserleri arasında gösteriliyor.

Kral Khufu'ya ait tekneler, firavunu öteki dünyaya taşımak için hazırlanan cenaze tekneleri olmakla birlikte tarihinin 4 bin 500 yıldan daha eskiye dayandığı ifade ediliyor.

Büyük Piramit'in yanında bulunan ve 1200'den fazla parçaya ayrılan bu tekneler aslına uygun şekilde restore edildi.

Müzede, 6 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilmiş Piramitler Restoranı, piramitlere bakan büyülü manzarasının yanı sıra tarihi eserler, aromatik bitkiler ve dinlenme alanları içeren bahçeleri barındırıyor.

Ayrıca müzede Piramitler Amfitiyatrosu yer alıyor. Müzenin avlusunda restore edilerek cam bir kaide üzerine oturtulmuş 2. Ramses'in kartuşunun bulunduğu, ağırlığı 70 ila 100 ton arasında olduğu tahmin edilen dikilitaş da bulunuyor.





YAKLAŞIK 1 MİLYAR DOLAR MALİYETLİ BÜYÜK MISIR MÜZESİ

Mısır'ın Eski Kültür Bakanı Faruk Husni tarafından 1990'larda ortaya atılan ve 2002'de dönemin Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in temelini attığı proje, 2014'te Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin talimatıyla yeniden hız kazandı.

Yaklaşık 1 milyar dolara mal olan ve büyük bölümü Japonya'nın kredileriyle finanse edilen müze, 490 bin metrekarelik alanıyla dünyanın en büyük arkeoloji komplekslerinden birisi olma özelliğini taşıyor.

Üçgen formdaki mimarisiyle "dördüncü piramit" olarak adlandırılan Büyük Mısır Müzesi'nde Yunan-Roma dönemine ait eserler de sergileniyor.

Müzenin logosu, UNESCO ve Uluslararası Mimarlar Birliği'nin himayesinde düzenlenen uluslararası bir yarışmanın ardından 10 Haziran 2018'de tanıtıldı.

Binanın ve mekanın kimliğini yansıtan logo, müzenin yatay perspektifine göre çizildi.