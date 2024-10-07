Mitoloji Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu

Yayınlanma: 07.10.2024 - 14:20

Güncelleme: 07.10.2024 - 14:20

II. Uluslararası Mitoloji Film Festivali’nin ödül töreni (UMFF) Urla’da Necati Cumalı Anı ve Kültür Evi’nde yapıldı. Toygar Köse’nin sunduğu ödül töreninde senaryo yarışmasının kazananı açıklanırken, Ülgen (İyilik) ve Mergen (Bilgelik) ödülleri sahiplerini buldu.

TÜMAV Vakfı tarafından düzenlenen, yazar Gülşah Elikbank direktörlüğünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle gerçekleşen alanında ilk olma özelliği taşıyan festivalin ödül törenine çok sayıda davetli katıldı.

Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Alev Parsa, Mergen (Bilgelik) ödülünün festival komitesi tarafından Prof. Dr. Mehmet Özdoğan’a verildiğini açıkladı. Arkeolog Prof. Dr. Mehmet Özdoğan Anadolu neolitik kültürü üzerine çalışmalarıyla tanındı ve pek çok kitaba imza attı. Özdoğan, özellikle Trakya'daki yerleşimlerde önemli arkeolojik kazılar gerçekleştirmiş ve yörenin tarih öncesi dönemlerini somut verilerle ortaya koymuştur.

Festivalin; geçmiş, günümüz ve geleceğin şifrelerini barındıran mitolojiyi çarpıcı şekilde gün yüzüne çıkardığını söyleyen TÜMAV Başkanı Filiz Ulusoy da Ülgen (İyilik) ödülünün Dr. Ercan Kesal’a verildiği söyledi. Doktor, oyuncu ve yazar Ercan Kesal, bu ödüle layık görüldüğü için mutlu olduğunu, iyiliği günümüzdeki en değerli kavramlardan biri haline geldiğini dile getirdi.

Festival Direktörü Gülşah Elikbank, Gain TV işbirliğinde verilen senaryo ödülünün 50 bin TL olduğunu hatırlatarak, senaryolarını gönderen tüm katılımcılara ve senaryoları değerlendiren jüri üyelerine teşekkür etti. Gülşah Elikbank yarışmada birinci olan senaryoyu festivalin sanat yönetmeni Gökmen Küçüktaşdemir ile birlikte açıkladı. Senaryo yarışmasında birinciliği Bebe Mezarlığı senaryosu ile Ali Uygur Selçuk kazandı. Festival, Manisa’daki söyleşi, konser ve film gösterimlerinin ardından 9 ve 10 Ekim’de İstanbul’da devam edecek. T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle hayata geçen festivaldeki tüm film gösterim ve söyleşiler halka açık ve ücretsiz.

Festival İstanbul programı şöyle:

İSTANBUL

18.30 SÖYLEŞİ Mitoloji Bize Ne Anlatıyor?

Doç. Dr. Serap Alper, Doç. Dr. Fatih Bakırcı, Gülşah Elikbank

20.00 Narsistle Aşk

10 Ekim Perşembe – BiletiniAl Torun Center

20.00 İkizler Takımı / Film Gösterimi – Animasyon