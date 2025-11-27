Mızrak Duruşlu Kadınlar müzikal belgeseli 3 Aralık’ta Ankara’da gösterilecek

Sanatçı Pınar Ayhan’ın ve yazar Serra Menekay’ın yazıp yönetmenliğini yaptığı "Mızrak Duruşlu Kadınlar" isimli müzikal belgesel, 3 Aralık saat 20.00’de Vesahne Panora&Kulis Sanat Tiyatrosu'nda gerçekleştirilecek. Kadınların milletvekili seçme ve seçilme hakkını kazandıkları 5 Aralık gününe adanan gösteride, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını alışından başlayıp Türkistan'da kadının toplumsal hayattaki yerine, Kurtuluş Savaşı’ndaki kahraman kadınlardan Kırım’daki kadın hareketine uzanan yolculuk işleniyor. Belgeselin biletlerine dijital platformlar üzerinden erişilebiliyor.

ASKIDA BİLET UYGULAMASIYLA DESTEK İMKÂNI

Etkinlik kapsamında hayata geçirilen “Askıda Bilet” uygulaması, izleyicilerin bu tarihsel yolculuğu imkânı olmayanlara armağan etmelerine fırsat tanıyarak katılımı daha kapsayıcı hale getiriyor.