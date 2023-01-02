Modest Mouse grubunun bateristi Jeremiah Green yaşamını yitirdi
ABD'li ünlü rock sanatçısı Jeremiah Green, 45 yaşında yaşamını yitirdi. Green, bir süredir kanserle mücadele ediyordu.
Kısa bir süre önce kansere yakalandığını açıklayan ünlü müzisyen Modest Mouse rock grubunun kurucu üyesi ve bateristi Jeremiah Green, 45 yaşında hayatını kaybetti.
Bir süre önce kanser olduğunu açıklayan Green'in ölüm nedeninin de kanserden kaynaklandığı belirtildi.
GRUP, GREEN'İN ÖLÜMÜNÜ DOĞRULADI
Grubun instagram hesabından yapılan açıklamayla acı haber doğrulandı. Green'in kanserinin 4. aşamada olduğu ve kemoterapi gördüğü belirtilmişti.
Grubun kuruluş aşamasından beri içinde olan Green ve grubu 90'ların başlarında Washington'da ortaya çıkmış daha sonra Portland ve Oregon derken tüm ABD'de üne kavuşmuştu.
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