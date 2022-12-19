Ünlü şarkıcı Bertha Barbee McNeal 82 yaşında öldü
1960'lı yılların ünlü kız grubu The Velvelettes üyesi Berta Barbee McNeal, 82 yaşında kolon kanserine yenik düştü.
ABD'nin Michigan eyaletindeki bir bakımevinde kalan Bertha Barbee McNeal, kolon kanseriyle verdiği mücadeleyi kazanamadı.
The Sun gazetesinin haberine göre, 1960 yıllara damgasını vuran The Velvelettes grubunun üyesi McNeal, 82 yaşında yaşamını yitirdi.
The Velvelettes grubunun solisti Carolyn Gill Street, yerel gazeteye yaptığı açıklamada, McNeal'ın "melek" olduğunu söyledi.
Carolyn Gill, "En yakın arkadaşımı kaybettim. Bertie çok değerli bir hanımefendiydi. Kendisinden hiç küfür duymadım, üzgün olsa bile kimse hakkında kötü konuştuğunu duymadım. Dünyadaki bir melek gibiydi. Grupta bizi boğulmaktan kurtaran tutkal oydu" açıklamasında bulundu.
McNeal, kolon kanserinin ilerlemesinin ardından birkaç haftadır Michigan Üniversitesi'nin bakımevindeydi.
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