Ünlü şarkıcı Bertha Barbee McNeal 82 yaşında öldü

19 Aralık 2022 Pazartesi, 12:12

ABD'nin Michigan eyaletindeki bir bakımevinde kalan Bertha Barbee McNeal, kolon kanseriyle verdiği mücadeleyi kazanamadı.

The Sun gazetesinin haberine göre, 1960 yıllara damgasını vuran The Velvelettes grubunun üyesi McNeal, 82 yaşında yaşamını yitirdi.

The Velvelettes grubunun solisti Carolyn Gill Street, yerel gazeteye yaptığı açıklamada, McNeal'ın "melek" olduğunu söyledi.

Carolyn Gill, "En yakın arkadaşımı kaybettim. Bertie çok değerli bir hanımefendiydi. Kendisinden hiç küfür duymadım, üzgün olsa bile kimse hakkında kötü konuştuğunu duymadım. Dünyadaki bir melek gibiydi. Grupta bizi boğulmaktan kurtaran tutkal oydu" açıklamasında bulundu.

McNeal, kolon kanserinin ilerlemesinin ardından birkaç haftadır Michigan Üniversitesi'nin bakımevindeydi.