Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık konser veremeyeceğini açıkladı

27 Aralık 2022 Salı, 14:42

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, 15 gün önce merdivenlerden kayarak düşmüş ve omurga kemiklerinden iki tanesini kırmıştı.

Instagram hesabından açıklama yapan Bastık, iyileşme süreci tamamlanmadığı için Ocak 2023 ortasına kadar sahne alamayacağını dolayısıyla 30 Aralık Çeşme Stay Otel ve 31 Aralık Ankara Crowne Plaza Otel konserlerini iptal ettiğini duyurdu.