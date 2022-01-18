Mona Lisa’nın üç boyutlu hali
Louvre Müzesi ve Grand Palais, dijital bir Mona Lisa sergisi açmak için kolları sıvadı. “La Joconde” başlığını taşıyacak sergi, 10 Mart’ta Marsilya’da kapılarını açacak.
Açıldığı farklı ülkelerde büyük ilgi gören dijital Vincent van Gogh sergilerinden sonra şimdi de Leonardo da Vinci’nin Mona Lisa’sından ilhamla, farklı duyulara birden hitap edecek dijital bir sergi açılacak. Paris’in uluslararası bilinirliğe sahip iki kültür kuruluşu Louvre Müzesi ve Grand Palais işbirliğinde düzenlenecek sergide Mona Lisa’dan ilhamla büyük bir dijital ışık şovu gerçekleştirilecek.
Marsilya’daki Palais de la Bourse’da 10 Mart’ta kapılarını açacak serginin adı “La Joconde”. “Mona Lisa Deneyimi” adıyla da anılan serginin bilimsel danışmanlığını Louvre’un başküratörü Vincent Delieuvin üstlenirken, şovun tasarımı Sylvain Roca imzası taşıyor. “La Joconde” 21 Ağustos’a kadar ziyaret edilebilecek.
Grand Palais’nin internet sitesinde şovla ilgili olarak “İnteraktif ve duyusal benzersiz bir deneyim” tanımı yapılırken, serginin amacının ‘dünyaca ünlü bu başyapıtın özünün ve ustasının dehasının daha iyi anlaşılmasına katkı sunmak’ olduğu paylaşıldı.
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