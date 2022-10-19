19 Ekim 2022 Çarşamba, 18:03

Zorlu PSM'den yapılan açıklamaya göre, kökleri 1909 yılında atılan ve Ballets Russes Topluluğu'na dayanan, klasik balenin dünya çapındaki en iyi temsilcilerinden biri olarak nitelendirilen Monte Carlo Balesi bu eserle ikinci kez İstanbul'da sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Yönetmen ve koreograf Jean-Christophe Maillot'un yeniden yorumladığı eserde, 50 dansçı sahne alacak.

Repertuvarında 40'a yakın bale koreografisi yer alan Monte Carlo Balesi, Maillot'nun öncülüğünde 20 yılı aşkın süredir "Vers un Pays Sage", "Romeo et Juliette", "Cendrillon", "La Belle" ve "Le Songe", "Altro Canto", "Faust" ve "LAC" gösterilerini sahneledi.

Topluluk daha önce 2017'de "Göl" eseriyle Zorlu PSM'de izleyicilerle buluşmuştu.

MONTE CARLO BALESİ: “GÖL – KUĞU GÖLÜ’NE İTHAFEN”

Yönetmen ve koreograf Jean-Christophe Maillot’un Çaykovski’nin ölümsüz eserini yeniden ele aldığı Göl, zamana meydan okuyan bu eseri bambaşka bir yorumla karşımıza çıkarıyor. 2015’de Fransız Hükümeti tarafından prestijli Sanat ve Edebiyat Kumandanı statüsü verilen Jean-Christophe Maillot işlerinde dans ve tiyatroyu birleştiren ve pek çok farklı disiplinden beslenen bir stile sahip.

Jean-Christophe Maillot aynı zamanda dünyanın en prestijli dans festivallerinden biri olan Monte Carlo Dance Forum’un da kurucusu. Temelleri 1998 yılında atılan ve ilk defa 2000 yılında düzenlenen festival, dansın tüm türlerini bir araya getiren uluslararası bir zirve niteliği taşıyor. İki yılda bir düzenlenen festival sayısız dans performansının yanısıra atölye, panel, masterclass ve çeşitli gösterimler gibi pek çok etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

Jean-Christophe Maillot’un repertuarında 40’a yakını Monte Carlo Balesi için üretilmiş 80’in üzerinde bale bulunuyor. Bu balelerin arasında Vers un pays sage (1995), Romeo and Juliet (1996), Cinderella (1999) La Belle (2001), Le Songe (2005), Altro Canto (2006), Faust (2007) ve Casse-Noisette Compagnie (2013) gibi örnekler Monte Carlo Balesi’nin bugün durduğu prestijli konuma gelmesinde önemli bir yere sahip.

Eserin sahne ve ışık tasarımını üstlenen Fransız sanatçı Ernest Pignon-Ernest aynı zamanda fotoğraf, illüstrasyon ve edebiyat alanlarında da eserler üretiyor. 1960’ların en radikal ve deneysel sanat akımlarından biri olan Fluxus ve 1970’lerde sanatçı, politika teorisyenleri ve entelektüellerinden oluşan Durumculuk akımının önemli isimlerinden bir tanesi.

Maillot’un Kuğu Gölü’nün hikâyesinde ufak ve stratejik değişimler yaptığı Göl, iyi ve kötü arasındaki savaşı anne sevgisi ve hırsı üzerinden de ele alıyor. Bu hikâyede orijinal baledeki kötü büyücünün yerini, prensin evleneceği küçük kızı kaçıran ve prensi onun yerine kendi kızıyla evlendirmek isteyen bir “femme-fatale” alıyor.

Etkileyici kostüm tasarımı César ödüllü Fransız tasarımcı Philippe Guillotel tarafından yapılan Göl, klasik ve modern öğeleri bir araya getiren kostümleriyle dikkat çekiyor. Sahne işlerine yaptığı kostüm tasarımlarıyla epey aktif ve başarılı bir kariyere sahip olan Guillotel, Cirque de Soleil’in KURIOS, The Beatles LOVE ve IRIS şovlarının da kostüm tasarımlarını üstlenmiş.

Kökleri 1909 yılında Sergei Diaghilev önderliğinde kurulan Ballets Russes topluluğuna dayanan Monte Carlo Balesi, 1985 yılında H.R.H. Hannover Prensesi’nin isteğiyle kurulmuştu. Kuruluş aşamasında Ghislaine Thesmar ve Pierre Lacotte, daha sonralarıysa Jean-Yves Esquerre tarafından yönetilen topluluk, Maillot’un yönetimineyse 1993’de Hanover Prensesi tarafından önerilen adaylığı sonrasında geçmiş.