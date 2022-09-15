Zorlu PSM'nin 10. sezonu yarın Fazıl Say konseriyle başlayacak

15 Eylül 2022 Perşembe, 17:57

Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nin sezon açılışı, yarın akşam besteci ve piyanist Fazıl Say'ın yeni eseri "Hayat Ağacı" süitinin dünya prömiyeriyle yapılacak. Çellist Jamal Aliyev'in Say'a eşlik edeceği konserde, medya sanatçısı Refik Anadol'un, yapay zeka teknolojisini kullanarak tasarladığı dijital veri heykeli de izleyiciyle buluşacak.

Yeni sezona ilişkin açıklamalarda bulunan Zorlu PSM Genel Müdürü Filiz Ova, 10 yıllık bir kurum olduklarını ve yeni sezonu planlarken bu 10 yılı gözden geçirme fırsatı bulduklarını söyledi. Ova, PSM'nin kültür sanatla topluma fayda sağlamak adına Zorlu Holding tarafından hayata geçirildiğini belirterek, "10. yılımızda da Fazıl Say ve Refik Anadol'a bir sipariş isteğiyle gittik. Fazıl Say burada ilk kayıt yapan sanatçılardan biri ve yine burada çok sayıda konser verdi. Refik Anadol da bizim yolumuzda bizimle birlikte yürüyen, değerli işler üreten bir sanatçı. O da bizi kırmadı ve güzel bir eser armağan etti. Yarın bu performansı hep birlikte izleyeceğiz" dedi.

PSM'nin 10 yıllık yolculuğunda uluslararası ve ulusal çok fazla sanatçıyı ağırladığına dikkati çeken Ova, şunları kaydetti:

"Piyanist Ludovico Einaudi, Travis gibi sevilen ve ilgi gören sanatçılar bizimle olacak. İzleyicilerimizin çok yakından takip edilen ve büyük bir merakla beklediği festivallerimizi de genişleterek, büyüterek devam ettiriyoruz. 2023'e yayılan dönemde Monte Carlo Balesi'ni Romeo ve Juliet ile ağırlayacağız. Pandemi döneminde yapılmayan müzikaller de geri dönüyor. Sadece yabancı müzikaller değil tabii ki Alice Müzikali de var. Tabii ki tiyatro alanında da yeni prodüksiyonlar, yeni yazılan işler, atölye projemizle tiyatroda yeni yetenekleri bulmak, yetiştirmek, destek olmak için yaptığımız programlar olacak. Bir de 'İlk Konserim İlk Tiyatrom' projemiz var ve bu da bizim için çok önemli. Farklı araştırmalarda Türkiye toplumunun büyük bir bölümünün hiç konsere ve tiyatroya gitmediğini gördük. İstanbul'da kültür sanata erişemeyen insanları PSM'de ağırlamayabilmek için SosyalBen Vakfı ve Toplum Gönüllüleri Vakfı iş birliği yaptık. Detaylarını ekim ayında anlatacağız."

5 BÖLÜMLÜ BİR SÜİT

Fazıl Say da Zorlu PSM'de kurulduğu ilk günden itibaren konser verdiğini anımsatarak, "Zorlu PSM, AKM'nin olmadığı 14 yıl boyunca İstanbul'un kültür sanat yükünü kaldırmada önemli görev üstlendi. 10. yıl programı da tüm sanat dallarına ve tüm nesillere hitap eden bir program. İstanbul'a büyük bir hizmet sunduklarını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Say, "Hayat Ağacı" eserinin kişisel öğeler taşıyan bir eser olduğuna işaret ederek, eserin özelliklerini şöyle aktardı:

"Sanatseverleri, 5 bölümlü bir süit bekliyor. Yaklaşık 20 dakikalık bir müzik. Birinci bölümün adı 'Umut'. Çünkü umut bizim hayatımızın her şeyi. Beşinci bölümün de adı 'Hayat Ağacı'. Aradaki ikinci bölüm babam 'Ahmet Say', üçüncü bölüm eşim 'Ece', dördüncü bölüm ise annem için. Yarın sanatseverleri bekleyen çok kişisel bir aile eseri aslında. Sonuçta hayatı, kendi perspektifimden sizlere anlatmak istediğim içine kapalı bir müzik. Cemal'in çellosuyla, Refik'in de olağanüstü görsel tasarımlarıyla bu eseri destekledikleri için teşekkür ediyorum."

Medya sanatçısı Refik Anadol ise Zorlu PSM'nin hatıralarının bir parçası olacağı için mutlu olduğunu ifade ederek, projeye 60 milyondan daha fazla ağaç fotoğrafının bulunduğu belge yığınını yapay zeka öğrenmesiyle başladıklarını dile getirdi.

Anadol, eserin kendini tekrar etmeyen ve eş zamanlı çalışma olduğunu aktararak, "O an orada var olacak ve bizde kalacak bir hayat deneyimi. Dolayısıyla bu deneyseli elimizden geldiği kadar heyecanla ortaya çıkarmaya çalıştık. Çok onur duyduğum ve çok heyecanlandığım bir iş oldu" değerlendirmesini yaptı.