Morrissey'in İstanbul konseri iptal edildi

The Smiths’in efsanevi solisti, neslinin en güçlü müzisyenlerinden biri olan, İngiliz müziğinin efsane isimlerinden Morrissey’in, 12 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleştirmesi planlanan konseri, grup üyelerinden birinin yaşadığı beklenmedik bir sakatlık nedeniyle iptal edildi.

"His Charming Man", "How Soon Is Now?", "There Is A Light That Never Goes Out", "Suedehead", "Everyday Is Like Sunday", "First of the Gang to Die" ve daha birçok efsaneleşmiş şarkılara imza atan Morrissey'in vereceği konserin iptal duyurusu organizasyonu düzenleyen Piu Entertainment tarafından duyuruldu.

Morrissey’in Türkiye’deki geniş dinleyici kitlesine ve İstanbul konserine gösterilen yoğun ilgiye teşekkür eden Piu Entertainment açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Üzülerek belirtmek isteriz ki, grup üyelerinden bir sanatçının yaşadığı talihsiz bir sakatlık nedeniyle Morrissey’in 12 Temmuz’da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde gerçekleştirilmesi planlanan konseri iptal edilmiştir. Satın almış olduğunuz biletler, biletleme firmasının iade politikası çerçevesinde tarafınıza geri ödenecektir. Konsere göstermiş olduğunuz ilgi ve anlayış için içtenlikle teşekkür ederiz."

Sanatçının İstanbul konser biletleri satışa çıkarıldığı gün tükenmişti.