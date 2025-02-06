MSG, dünyanın en büyük meslek birliği GEMA ile beş yıllık anlaşma imzaladı: ‘Şarkılarımız dünyada ezbere söylenecek’

Yayınlanma: 06.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 06.02.2025 - 04:00

Bu anlaşma kapsamında, GEMA repertuvarında yer alan milyonlarca eser artık Türkiye’de MSG güvencesi altında olacak.

MSG Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Göçer gazetemize yaptığı açıklamada, “GEMA, Almanya eser sahipleri meslek birliği 1903 tarihinde kurulmuş, Avrupa’nın en köklü meslek birliklerinden biri. Aynı zamanda MSG olarak üyesi olduğumuz iki tane uluslararası konfederasyonun da yönetim kurulu üyelerinden. Dolayısıyla dünyada sözü geçen güçlü bir meslek birliği.

İmzalanan tek taraflı sözleşme ile 2000 yılından beri MSG repertuvarını Almanya’da halihazırda GEMA koruyor ve düzenli olarak teliflerimizi bize gönderiyor. 2025 itibarıyla sözleşmemiz çift taraflı olarak imzalandı ve MSG repertuvarını GEMA Almanya bölgesinde korumaya devam ederken MSG de tüm GEMA repertuvarını Türkiye’de koruması için beş yıl süre ile yetkilendirildi. Yukarıda bahsettiğimiz gibi GEMA köklü ve sözü uluslararası arenada geçen bir meslek birliği ve meslek birliğimize güvenerek tüm repertuvarını Türkiye bölgesinde MSG’ye teslim etmesi bizim için çok gurur verici.

Bu başarı MSG’nin dünya çapında ne kadar güvenilir ve şeffaf bir meslek birliği olduğununda kanıtıdır” ifadelerini kullandı.

‘ÜLKEMİZ İÇİN DEVRİM’

“GEMA dünyanın en büyük telif kuruluşlarından biri. Ayrıca yine en büyük telif kuruluşları Japonya, Almanya ve Amerika onlarla da çalışıyoruz. GEMA ile MSG’nin yaptığı anlaşma hem kültürel hem de telif hakları kalsamında, dünyada uluslararası platformda Türkiye için devrim niteliğinde” diyen Göçer sözlerine şöyle devam etti, “Bir yandan özellikle sinema, dizi ihracatımızın bütün dünyaya yayılmasıyla müziğimizin de dünyanın bir çok ülkesine yayıldığını söyleyebiliriz. Bu vesileyle miktarı 1 milyarlara ulaşan kültür ihracatımızda dışarıda bekleyen dövizimizi ülkeye kazandırmak adına da önemli bir adım. Eğer bu gelişmeler olumlu devam edecek olursa dünyanın dört bir yanında Türkçe şarkılar söyleyip, konserler verebileceğiz ve bütün dünya bizim şarkılarımızı ezbere söyleyebilecek.”