Muammer Sun anısına Çocuk Şarkıları Yarışması

Yayınlanma: 25.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 25.08.2023 - 03:00

Katılımcılar, en çok iki dakika süreli, piyano eşlikli çocuk korosu için besteledikleri şarkıyla yarışmaya eser gönderebilecek. Yarışmaya eser göndermek için son tarih 29 Aralık.

Yarışmada üç derece ve dört mansiyon için toplam 53 bin TL ödül verilmesi öngörülüyor.

Yarışmanın yürütücülüğünü Arda Erdem (BesteciMüzikolog) ile Leyla Bekensir (Besteci) üstlenirken yarışma jürisinin onursal başkanlığı Sinemis Sun yapıyor. Gazetemizin yazarı Dr. Erdal Atabek ve MÜZED Başkanı Refik Saydam’ın danışman jüri üyesi olarak bulunduğu jüri ise şu isimlerden oluşuyor: Atilla Çağdaş Değer (Koro Şefi), Elif Önal (Piyanist), İlteriş Sun (Besteci), İsmail Sezen (Besteci), İvan Çelak (Besteci), Levent Kuterdem (Besteci), Yiğit Aydın (Besteci). Yarışma ile ilgili ayrıntılı bilgiler ve şartnameye www.besomder. org adresinden ulaşılabiliyor.

