Muammer Sun anısına Çocuk Şarkıları Yarışması
Besteciler, Orkestra Şefleri ve Müzikologlar Birliği (BESOM), kurucusu ve alanın önemli bestecisi Muammer Sun (1932-2021) anısına Çocuk Şarkıları Beste Yarışması düzenliyor.
Katılımcılar, en çok iki dakika süreli, piyano eşlikli çocuk korosu için besteledikleri şarkıyla yarışmaya eser gönderebilecek. Yarışmaya eser göndermek için son tarih 29 Aralık.
Yarışmada üç derece ve dört mansiyon için toplam 53 bin TL ödül verilmesi öngörülüyor.
Yarışmanın
yürütücülüğünü
Arda Erdem (BesteciMüzikolog) ile Leyla Bekensir
(Besteci) üstlenirken yarışma
jürisinin onursal başkanlığı
Sinemis Sun yapıyor.
Gazetemizin yazarı Dr. Erdal
Atabek ve MÜZED Başkanı
Refik Saydam’ın
danışman jüri
üyesi olarak
bulunduğu jüri
ise şu isimlerden
oluşuyor: Atilla
Çağdaş Değer (Koro
Şefi), Elif Önal
(Piyanist), İlteriş
Sun (Besteci),
İsmail Sezen
(Besteci), İvan Çelak (Besteci),
Levent Kuterdem (Besteci),
Yiğit Aydın (Besteci). Yarışma
ile ilgili ayrıntılı bilgiler ve
şartnameye www.besomder.
org adresinden ulaşılabiliyor.
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