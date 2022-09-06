Muğla'da 7. Uluslararası Zurnazen Festivali yapıldı
Muğla'da Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, zurna üstatlarının bir araya getirildiği 7. Uluslararası Zurnazen Festivali gerçekleştirildi.
Prof. Dr. Şadan Gökovalı Açık Hava Tiyatrosu'ndaki Muğla Uluslararası Zurnazen Festivali'ne, Türkiye ve yurt dışından 13 zurna sanatçısı katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, Muğla Uluslararası Zurnazen Festivali ile bir ilki gerçekleştirdiklerini söyledi.
Dünyada ilk defa yapılan festivali her yıl biraz daha genişleterek uluslararası boyuta taşıdıklarını belirten Gürün, bu yıl 13 zurna üstadının festivali renklendirdiğini söyledi. Gürün, festivalin Köyceğiz ve Fethiye ilçelerinde de devam edeceğini, halk kültürünün en önemli değerlerinden olan zurnanın yaşatılması için çaba gösterdiklerini, bu kapsamda zurna üstatlarının sanatlarını icra edeceğini vurguladı.
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