Hem akademi hem festival

07 Eylül 2022 Çarşamba

Bu yıl ikincisi düzenlenen “Akademi Festival İstanbul” çatısı altında yine iki organizasyon yapılıyor: İstanbul Uluslararası Müzik Akademisi ve İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali. Uluslararası ün sahibi olmuş sanatçılar hem akademik eğitim verecekler hem de konser mevsimi açılırken İstanbullu müzikseverlere sıcacık oda müziği dinletileri sunacaklar. Dört solo akademi var: Keman, viyola, viyolonsel ve piyano. 6-23 Eylül tarihleri arasındaki bütün etkinlikler Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda yer alacak.

Açılış, Tedi Papavrami (keman), François-Frédéric Guy (piyano) ve Nil Kocamangil (viyolonsel)’in trio dinletisiyle yapıldı. İlk yarıda Johannes Brahms’ın Do minör, 3 numaralı, Op. 101 Piyanolu Üçlüsü; ikinci yarıda Beethoven’ın 7 numaralı, Si bemol Majör, Op. 97 “Arşidük” başlıklı üçlüsü vardı. Seslendirenlerin her birisi oda müziğinde tek nefes olmanın önemini bilen birbirinden seçkin sanatçılar: Kemancı Tedi Papavrami, Bayerische Rundfunk Senfoni Orkestrası, Paris Orkestrası, Fransa Radyo Filarmoni Orkestrası, Monte Carlo Filarmoni Orkestrası, Liege Filarmoni Orkestrası gibi dünyanın ünlü topluluklarının solisti olmuş. Piyanist François-Frédéric Guy Alman romantiklerinin, özellikle Beethoven’ın usta yorumcusu; hem solist hem de şef olarak dünyanın önde gelen orkestraları eşliğinde konserler veren ünlü bir piyanist. Viyolonsel sanatçısı Nil Kocamangil ise Verbier, Athens & Epidaurus, Norwegian Chamber Music Festival, Holland Music Sessions gibi ünlü festivallerde adını duyurdu. Boğaziçi Üniversitesi, Albert Long Hall konserlerinden onu çok iyi tanıyoruz. Başarılı solistliği kadar, oda müzikçisi ve organizatör olarak da başarı merdivenlerini tırmanışını izliyoruz.

10 Eylül’deki İkinci konserde Ensemble Contraste’yi dinleyeceğiz: Alexander Pavlovsky (keman), Sergei Bresler (keman), Ori Kam (viyola), Kyril Zlotnikov (çello), Miguel da Silva (viyola), Frans Helmerson (çello), Kyril Zlotnikov (çello). Programda Debussy, Boulanger, Faure ve Bonis gibi Fransız besteciler var.

Üçüncü konser 13 Eylül’de. Jerusalem Dörtlüsü’nün temel oluşturduğu sanatçı grubuna ait. Programda Mozart’ın 21.Yaylı Çalgılar Dörtlüsü, Korngold’un 2. Yaylı Çalgılar Dörtlüsü ve Brahms’ın Yaylı Çalgılar Altılısı yer alıyor.

Dördüncü konser 18 Eylül’de, Storiona Trio’nun: Mathilde Calderini (flüt), Arnaud Thorette (viyola) ve Johan Farjot (piyano) yer alacak. Yapıtlar ise izlenimci dönemden Debussy, Nadia Boulanger, Faure, Poulenc ve Bonis’e ait.

20 Eylül’deki beşinci dinletiye Semplice Quartet ve piyanist Jacques Ammon katılacak. Kurulduklarından beri başarılarını yakından izlediğimiz Semplice Quartet, ilk yarıda Fazıl Say’ın “Divorce” ve “Mozaik” başlıklı yapıtlarını çalacak. İkinci yarıda ise piyanist Jack Ammon’un katılmasıyla Şostakoviç’in Op. 57 Piyanolu Beşlisini seslendirecek. 23 Eylül’deki kapanış konseri “Tantz!”, grubuna ait bir şölen. Program Doina, Hora ve Sirba’nın geleneksel temalarını içeriyor. Grubun “TANTZ!” isimli albümü Deutsche Grammophon etiketiyle yayınlanmış.

Henüz İstanbul’da sanat etkinlikleri yeni yeni uyanırken böylesi renkli, kapsamlı ve müzikbilimsel bir festival hazırlayanlara, başta kurucusu ve sanat yönetmeni Nil Kocamangil olmak üzere, teşekkürler. Bu festival nitelikli sanatçıları ve özenli programıyla İstanbul’da oda müziğinin sıcacık ortamını yaşatacak.