Muğla’da “Yaşam” temalı resimler yarıştı
Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyetin kuruluşunun 100. Yılı dolayısıyla düzenlenen “Muğla’da Yaşam” temalı resim yarışması sonuçlandı. 57 sanatçının 69 eserle katıldığı yarışmada ödüller 1 Aralık’ta dağıtılacak.
Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından, Cumhuriyetimizin 100. Yılı dolayısıyla plastik sanatlar alanında Cumhuriyetin yetiştirdiği sanatçıların çalışmalarını desteklemek, değerlendirmek ve sergilemek amacıyla gerçekleştirilen ‘Muğla’da Yaşam’ temalı Resim Yarışması sonuçlandı.
57 ADAY 69 ESERLE BAŞVURUDA BULUNDU
Muğla’da Yaşam’ temalı Resim Yarışmasına 57 aday 69 eserle başvuruda bulundu. Eserleri değerlendirecek olan seçici kurul üyeleri Prof. Dr. Hüsnü Dokak, Prof. Dr. İsmail Özgür Soğancı, Prof. Dr. Lale Altınkurt, Prof. Dr. Şemsettin Edeer, Prof. Dr. Zeliha Akçaoğlu’nun Türkan Saylan Çağdaş Yaşam merkezinde toplandı. Seçici kurul 15 eseri başarı ödülüne layık gördü. Resim yarışmasında dereceye giren eserlerin sahiplerine ödülleri 1 Aralık 2023 tarihinde düzenlenecek törenle verilecek.
ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLEN ESERLER
Birgül Ergün - Bir Varmış Bir Yokmuş, Burak Yiğit – Stratonikeia, Damla Karadere – Günler, Derya Abana - Kökleşme Muğla, Dilek Doğansel – Mavilikler, Emrah Akyüz - Muğla'da Hayatın İzleri, Fatma Şehnaz Şimşek - Azmak Nehri, Gülsüm Sahyar – Tarım, Güzin Dağsuyu - Kartografik Soyutlama, Hatice Alper – Boşluk, İçim Taşkın - Muğla'da Sokak, Oğulcan Öz - Kaunos Kral Mezarları, Salim Yılmaz – Mezatta, Selma Gümüş - Bizim Gızın Ağırlığı, Sultan Eyyup Kayhan - Muğla’ya Yaz Gelmeden Önce.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Erdoğan için kabus dolu günler...'
- Dilan-Engin Polat'ın tutuklanma gerekçesi ortaya çıktı
- Özgür Özel'den Erdoğan'a yanıt
- Dolar ve Euro düştü mü?
- 'Bu cesareti kimden alıyor?'
- CHP'nin A Takımı belli oldu
- Ali Sabancı o olaydan sonra ilk kez görüntülendi!
- CHP Kurultayı'nda iki 'liste' yarıştı
- Rıza Çalımbay'dan Burak Yılmaz'a cevap
- 'Yargıtay üyesi şikayetini geri çekmeli'