Muhammed Ali Cinnah’ın 150. doğum günü anısına sergi açıldı

Pakistan'ın kurucusu Muhammed Ali Cinnah'ın 150. doğum günü nedeniyle İstanbul’daki tarihi Rami Kütüphanesi’nde dün bir fotoğraf sergisi açıldı.

Pakistan Büyükelçiliği, Albayrak Medya Grubu ve Rami Kütüphanesi işbirliğiyle düzenlenen sergide, Muhammed Ali Cinnah'ın hayatını ve siyasi mücadelesini yansıtan nadir fotoğraflar yer aldı. Sergi, ziyaretçilere Cinnah'ın siyasi yolculuğunu ve mirasını görsel bir anlatımla sunuyor.

'İLHAM VERİYOR'

Açılış konuşmasında Büyükelçi Dr. Yusuf Cüneyd, Cinnah'ın “seçkin bir hukukçudan dönüştürücü bir devlet adamına uzanan” hayat yolculuğunu anlattı. Cinnah'ın “hukuka, diyaloğa ve siyasi saygınlığa olan bağlılığını” vurgulayan Büyükelçi, “Onun anayasal düzen, demokratik ilkeler ve ilkeli liderlik konusundaki kararlı duruşu, bugün de dünya genelinde birçok millete ilham veriyor” dedi. İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Sülün ise Muhammed Ali Cinnah'ı 20. yüzyılın en önemli siyasi liderlerinden biri olarak nitelendirdi. Sülün, sergi aracılığıyla Cinnah'ın mirasının uluslararası bir kitleye tanıtılmasına katkı sağlayan kurumların ortak çabalarını takdir etti. Sergi 23 Haziran’a kadar görülebilecek.