Ayşe Emel Mesci
Ayşe Emel Mesci Son Yazısı / Tüm Yazıları

Müjdat Gezen kolay yorulmaz

30 Ocak 2023 Pazartesi

Müjdat Gezen benim çok eski arkadaşım, benim “17 yaşım”

Ankara’da yeni bir oyunun provalarında olduğum için arkadaşımın, tiyatromuzun duayenlerinden Müjdat Gezen’in 14 Ocak’ta Cemal Reşit Rey’de yapılan 70. Sanat Yılı Kutlaması’na katılamadım. Ama kalbim onunla birlikteydi.

‘DURURSAK DÜŞERİZ’

Benim tanıdığım Müjdat’ın her an koşmaya başlayacakmış gibi duran, verdiği kararı anında uygulamak isteyen ve çoğunlukla da uygulayan bir yapısı vardır. Fedakârlık, ileri görüşlülük ve tiyatro sevgisiyle kurulmuş, hem tiyatromuza hem de gençlerimize çok önemli hizmetler sunan bir eğitim kurumu olan Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nin (MSM) kuruluş hikâyesi Müjdat’ın bu özelliğinin somut bir örneğidir.

Benim de bir dönem ders verdiğim MSM’de Müjdat’la sohbet ediyorduk bir gün. Sonra yukarı kata çıkmaya başladık. Ben teker teker çıkmaya çalışıyorum basamakları, Müjdat sanki arkasından kovalıyorlarmış gibi üçer beşer “zıplıyor”. “Müjdat ne yapıyorsun? Yavaş ol biraz, kalpten gideceğiz” diyecek oldum, cevabı hemen yapıştırdı: “Emelciğim durmayalım düşeriz!”

İşte bu Müjdat, “70 Yıl” kutlaması için basılan broşürdeki yazısında şöyle demiş: “Gelgelim ben biraz yoruldum. ‘Durursak düşeriz’ diye diye geldik 2023’e. Yetmiş yıl bir insan ömrü.”

‘DAHA ÇOK İŞİ VAR MÜJDAT’IN’

Müjdat’ı anladım tabii ki, ta içimden hissettim ne demek istediğini ama pek ikna olamadım. Zaten dünya güzeli eşi, sevgili Leyla Gezen de pek ikna olmamış ki yazısında buna adeta cevap vermiş: “Siz bakmayın onun ‘Yoruldum’ demesine. Daha çok işi var Müjdat’ın. Şiir kitapları var yazılacak. Resimleri var yapılacak. Kitapları var yazılacak. Oyunları var oynanacak. Öğrencileri var yetiştirilecek. Söyleyecek bir dolu sözü var. Arkasından da mahkemeleri var, gidilecek.”

Evet, Müjdat’ın daha söyleyecek çok sözü, yapacak çok işi var bu memlekette (ama umarım yakında mahkemeler devri kapanır). Müjdat Gezen gibi sanatçılar, sadece sanatsal başarılarıyla değil, duruşları ve aşıladıkları umut nedeniyle önemlidirler: “Umut yoksa sen de yoksun. Geminin gittiği istikamete bakacaksın. Daima, hep, her zaman biri seren direğine çıkar ve bağırır: ‘Kara göründüüü!’” (Müjdat Gezen, Çocukluğumu Bindirdim Tramvaya O Gitti Ben Kaldım Yaya, Kırmızı Kedi Yayınları, 2021).

“İlkelerin olacak, seni satın alamayacaklar” sözünü hayatıyla ispatlayan Müjdat, bence kolay yorulmaz... 70. sanat yılın kutlu olsun, iyi ki varsın.

Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Müjdat Gezen kolay yorulmaz 30 Ocak 2023
İnsanlığın beşinci çağı 16 Ocak 2023
Yüzüncü yıla girerken 2 Ocak 2023

Günün Köşe Yazıları

Barış Terkoğlu
Barış Terkoğlu On maddede yanıt: Erdoğan aday olabilir mi?
Orhan Bursalı
Orhan Bursalı Sayacı geri saydırılmış araba ve cumhurbaşkanlığı
Tuncay Mollaveisoğlu
Tuncay Mollaveisoğlu Yeter! Söz hukukun...
Ergin Yıldızoğlu
Ergin Yıldızoğlu Ukrayna’da imkânsızı zorlamak
Olaylar Ve Görüşler
Yeni teşvik paketleri - Prof. Dr. Sema KALAYCIOĞLU
Necati Özkan
Necati Özkan Yeni Balkan Paktı
Erdal Atabek
Erdal Atabek Bir kereden bir şey olmaz mı?
Müjdat Gezen
Müjdat Gezen Selda Bağcan
Örsan K. Öymen
Örsan K. Öymen CHP’nin onurlu tarihi
Mehmet Ali Güller
Mehmet Ali Güller Erdoğan’ın BOP kronometresi
Şahin Aybek
Şahin Aybek Ziya Selçuk: Siyasi irade böyle istiyor
Elçin Poyrazlar
Elçin Poyrazlar Almanya’nın leopar hamlesi
Ayşe Emel Mesci
Ayşe Emel Mesci Müjdat Gezen kolay yorulmaz
Hilmi Türkay
Hilmi Türkay Muhteşem üçlü
Lemi Çelik
Lemi Çelik Bu kadar yanlış yapılırsa!

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler