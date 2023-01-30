Müjdat Gezen kolay yorulmaz

30 Ocak 2023 Pazartesi

Müjdat Gezen benim çok eski arkadaşım, benim “17 yaşım”.

Ankara’da yeni bir oyunun provalarında olduğum için arkadaşımın, tiyatromuzun duayenlerinden Müjdat Gezen’in 14 Ocak’ta Cemal Reşit Rey’de yapılan 70. Sanat Yılı Kutlaması’na katılamadım. Ama kalbim onunla birlikteydi.

‘DURURSAK DÜŞERİZ’

Benim tanıdığım Müjdat’ın her an koşmaya başlayacakmış gibi duran, verdiği kararı anında uygulamak isteyen ve çoğunlukla da uygulayan bir yapısı vardır. Fedakârlık, ileri görüşlülük ve tiyatro sevgisiyle kurulmuş, hem tiyatromuza hem de gençlerimize çok önemli hizmetler sunan bir eğitim kurumu olan Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nin (MSM) kuruluş hikâyesi Müjdat’ın bu özelliğinin somut bir örneğidir.

Benim de bir dönem ders verdiğim MSM’de Müjdat’la sohbet ediyorduk bir gün. Sonra yukarı kata çıkmaya başladık. Ben teker teker çıkmaya çalışıyorum basamakları, Müjdat sanki arkasından kovalıyorlarmış gibi üçer beşer “zıplıyor”. “Müjdat ne yapıyorsun? Yavaş ol biraz, kalpten gideceğiz” diyecek oldum, cevabı hemen yapıştırdı: “Emelciğim durmayalım düşeriz!”

İşte bu Müjdat, “70 Yıl” kutlaması için basılan broşürdeki yazısında şöyle demiş: “Gelgelim ben biraz yoruldum. ‘Durursak düşeriz’ diye diye geldik 2023’e. Yetmiş yıl bir insan ömrü.”

‘DAHA ÇOK İŞİ VAR MÜJDAT’IN’

Müjdat’ı anladım tabii ki, ta içimden hissettim ne demek istediğini ama pek ikna olamadım. Zaten dünya güzeli eşi, sevgili Leyla Gezen de pek ikna olmamış ki yazısında buna adeta cevap vermiş: “Siz bakmayın onun ‘Yoruldum’ demesine. Daha çok işi var Müjdat’ın. Şiir kitapları var yazılacak. Resimleri var yapılacak. Kitapları var yazılacak. Oyunları var oynanacak. Öğrencileri var yetiştirilecek. Söyleyecek bir dolu sözü var. Arkasından da mahkemeleri var, gidilecek.”

Evet, Müjdat’ın daha söyleyecek çok sözü, yapacak çok işi var bu memlekette (ama umarım yakında mahkemeler devri kapanır). Müjdat Gezen gibi sanatçılar, sadece sanatsal başarılarıyla değil, duruşları ve aşıladıkları umut nedeniyle önemlidirler: “Umut yoksa sen de yoksun. Geminin gittiği istikamete bakacaksın. Daima, hep, her zaman biri seren direğine çıkar ve bağırır: ‘Kara göründüüü!’” (Müjdat Gezen, Çocukluğumu Bindirdim Tramvaya O Gitti Ben Kaldım Yaya, Kırmızı Kedi Yayınları, 2021).

“İlkelerin olacak, seni satın alamayacaklar” sözünü hayatıyla ispatlayan Müjdat, bence kolay yorulmaz... 70. sanat yılın kutlu olsun, iyi ki varsın.