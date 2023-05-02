Efeler'de gastronomi festivali sona erdi

Yayınlanma: 02.05.2023 - 16:42

Güncelleme: 02.05.2023 - 16:48

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın ilçeye özgü tatları yurt ve dünya çapında tanıtmak amacıyla düzenlediği Münür Ali Koç Gastronomi Festivali noktalandı. Efeler dışında da çevre illerden birçok ziyaretçiye kapılarını açan festival, Pınarbaşı Mesire Alanı'nda yapıldı. 28-30 Nisan tarihleri arasında yapılan festivale binlerce yuttaş katıldı:

Sahrap Soysal, Hazer Amani ve Ali Ronay, belgesel yönetmeni ve yazar Nebil Özgentürk, dizi ve sinema oyuncusu Halil Ergün ile Hale Soygazi’nin yanı sıra birçok mutfak yazarı ve bilim insanı katıldı.

Festivalin ilk gününde moderatörlüğünü Nedim Atilla’nın yaptığı “Bir Tabak Ot Yemeğinin Hikayesi” isimli söyleşinin konuşmacı koltuklarında Doç. Dr. Seda Genç ve Prof. Dr. Adil Alpkoçak oturdu. Ot yemeklerinin geçmişten günümüze yolculuğu ve sağlığa faydaları anlatıldı.

HAZER AMANİ HÜNERLERİNİ EFELER İÇİN SERGİLEDİ

Münür Ali Koç Gastronomi Festivali’nin ünlü konukları arasında bulunan Usta Şef Hazer Amani, Mutfak Atölyesi çalışmasında festival ziyaretçileri için birbirinden lezzetli ve özgün yemekler yaptı. Efeler’deki kent pazarından alışveriş yapan Amani, yöreye özgü bitkileri kullanarak Efelerli yurttaşlar için iki özel tabak hazırladı. Amani, ilk yemeğine “Bol otlu, Enginarlı ve Baklalı Kuzu Yemeği” ikincisine ise “Baklalı Dereotlu Pilav” ismini verdi. Hünerlerini sergilemeye devam eden Amani, ziyaretçiler için “Efeler Magnolia” adını verdiği bir de tatlı yaptı.

MÜNÜR ALİ KOÇ’UN İSMİ FESTİVALDE YAŞATILDI

Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Münür Ali Koç, 29 Nisan Cumartesi günü geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Alikoç’un ismini yaşatmak için önemli bir karar alan Efeler Belediyesi festivalin ismini “Münür Alikoç Gastronomi Festivali” olarak değiştirdi. Efeler’i hüzne boğan ölüm nedeniyle buruk geçen festivalin ikinci günü “Ege’nin Ot Yemekleri”, “Efeler’de Enginar Kültürü”, “Sanatta Gastronomi”, “Aydın’ın Avrupa Birliği İşaretleri İncir ve Kestane” isimli söyleşiler ile devam etti.

YAPILAN YARIŞMA SONUCU ÖDÜLLER VERİLDİ

Festival boyunca düzenlenen “Yemekler Yarışıyor” isimli yarışmanın dereceye giren katılımcıları ödüllerine kavuştu. Yarışmalarda dereceye girenlere ödül, başarı belgesi ve hediyelerini Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay takdim etti.