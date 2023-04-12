Efeler’de enginar hasadı başladı

Yayınlanma: 12.04.2023 - 12:28

Güncelleme: 12.04.2023 - 12:29

Efeler’de atıl araziyi tarımsal üretime kazandıra belediye ekipleri enginar hasadına başladı. Baltaköy ve Tepecik Mahallelerinde belediyeye ait tarlada kadın işçiler tarafından özenle üretilen hibrit ve çanak enginarların hasadı yine kadınlar tarafından yapılıyor. Enginarlar tek tek toplandıktan sonra boyutlarına ve türlerine göre ayrıştırılıyor.

Sofra yolculuğu devam eden Efeler’in enginarları; Başkan Mehmet Atay’ın açtığı ve sadece kadınların istihdam edildiği yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası’na getiriliyor.

Burada titizlikle yıkanan ve doğranan enginarlar uzmanlar tarafından yapılan bir dizi kontrol ve testlerin ardından paketleniyor. Bu işlemlerin ardından fabrikadan ayrılan enginarlar, Efe Bakkalların yanı sıra yurt içi ve yurt dışından tüketicilerle buluşmak için www.efelerpazari.com adresli internet sitesinden satışa sunuluyor.