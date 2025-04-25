Murathan Mungan Sempozyumu başladı

Yayınlanma: 25.04.2025 - 13:58

Güncelleme: 25.04.2025 - 13:58

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve Metis Yayıncılık'ın 70. yaşına özel olarak ortaklaşa düzenlediği Murathan Mungan Sempozyumu 24- 25 Nisan günleri 10.00-18.00 saatleri arasında Sedat Hakkı Eldem Oditoryumu'nda gerçekleşiyor.

Metis Yayınları adına Müge Gürsoy Sökmen'in konuşmasıyla başlayan sempozyumda, kökleri Mardin'den İstanbul'a uzanan şair, yazar, dramaturg Murathan Mungan'ın çağdaş edebiyatımızdaki yeri ve kişiliği altı ana oturumda değerlendiriliyor.

Sempozyumu izleyen Mungan, sunumlara katkı ve izleyici sorularına da yanıt olacak konuşmasını bugün kapanışta yapacak.

Haydar Ergülen'in yönettiği şiirinin ele alındığı ilk oturumda, Yıldırım Türker, Orhan Kâhyaoğlu ve Deniz Durukan yirmi iki şiir kitabı olan Mungan'ın şiirlerinden örnekler verildi. Geçmişi bugüne taşıma arzusu olan şairin 'döngüsel zaman' düşüncesi üzerinde duruldu.

Öykücülüğünün konuşulduğu Doğan Yaşat'ın yönettiği oturumda Sema Kaygusuz, Behçet Çelik, Murat Özyaşar ve Gaye Boyalıoğlu yer aldı. Necmiye Alpay'ın yönettiği romanlarının konuşulduğu Erol Köroğlu, Müge İplikçi, Doğan Yaşat'ın katıldığı ilk günün son oturumuna katılamayan Sevin Okyay'ın sunumunu da Emine Bora paylaştı. Şairin Romanı, Yaz Sinemaları, 955 Kilometre gibi birçok kitabı anlatı bilimi açısından irdelendi.

Gaye Boralıoğlu'nun "İnsanın yaşayan birisi hakkında söz alması, üstelik bu kişi bir şair, bir yazar, bir aydınsa ve hem de sizin arkadaşınız ise, hiç kolay bir iş değil. Şunu belirtmeliyim, bu bir övgü konuşması gibi görünebilir. Ama öyle değil. Nesnel gerçeklere olabildiğince bağlı kalmaya çalıştım. Murathan Mungan’ın varlığını edebiyat dünyası için, yalnız edebiyat için değil bu memlekette ötelenen horlanan, zulme uğramış insanlar için bir şans olarak görüyorum" sözleri, yolları Mungan ile kesişmiş bütün konuşmacıların duygu ve düşüncelerinin ortak noktasıydı.

Bugünkü oturumlarda Sibel Irzık, Nüket Esen, Mahmut Mutman, Bahanur Garan, Savaş Kılıç, Fatmagül Berktay, Fatih Özgüven, Sırma Köksal, Sylvain Cavaillès ve Yazarın Sahnesi oturumunda yazarımız Zeynep Oral ile Ayşenil Şamlıoğlu yer alacaklar. Oyuncu Nazan Kesal da Atahan Keskin ile yazarın Taziye oyunundan bir bölüm okuyacak.