Kayyum yönetiminden Mungan’a engelleme

Yayınlanma: 29.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 29.03.2025 - 04:52

Boğaziçi Üniversitesi’nin kayyum yönetimi, psikoloji bölümünden ocak ayında istifa eden Doç. Dr. Esra Mungan’ın 27 Mart’ta Güney Kampüs’te öğrencilerle bir araya gelerek izinsiz eylem ve gösterilere katıldığı iddiasıyla kampüse girişini beş yıl süreyle yasaklandı.

Mungan, “Bedenimizi, fikirlerimizi, hayallerimizi pasifize edemezler. Üniversiteleri hapishanelere çevirdiler ama bilim, düşünce ve akademik üretim dört duvar arasına hapsedilemez” dedi.

Mungan, “Öğrenciler benimle bir araya gelmek istediklerini söylediler. Başta kampüse adım atmak istemediğimi düşündüm çünkü o kampüs özgürleşene kadar girmeme gibi bir yeminim vardı. Ama içinde bulunduğumuz koşullarda, öğrenciler bu kadar büyük baskı altındayken onlarla dayanışmanın önemini göz ardı edemezdim” diye konuştu.