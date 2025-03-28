Boğaziçi Üniversitesi'nden Doç. Dr. Esra Mungan’a 5 yıl kampüs yasağı!

Yayınlanma: 28.03.2025 - 13:15

Güncelleme: 28.03.2025 - 13:22

Boğaziçi Üniversitesi yönetimi, ocak aydında üniversiteden emekli olan Doç. Dr. Esra Mungan’ın 27 Mart 2025’te Güney Kampüs’te öğrencilerle bir araya gelerek izinsiz eylem ve gösterilere katıldığı iddiasıyla kampüse girişi yasaklandı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fazıl Önder Sönmez imzasıyla yayımlanan resmi yazıda, Boğaziçi Üniversitesi Kurum Kimlik, Mezun ve Ziyaretçi Kartı Yönergesi’nin 18. maddesinin 10. fıkrası uyarınca Mungan’ın giriş hakkının 5 yıl süreyle pasif hale getirildiği belirtildi.

Kararda, bu süre zarfında yalnızca rektörlüğün izin verdiği durumlarda kampüse giriş yapabileceği vurgulandı.

“BEDENİMİZİ VE FİKİRLERİMİZİ PASİFİZE EDEMEZLER”

Karara tepki gösteren Esra Mungan, Boğaziçi Üniversitesi’nde akademik özgürlüğün yok edildiğini ve üniversitenin baskı altına alındığını söyledi. Geçtiğimiz aralık ayında, artan baskılar ve üniversitenin kayyum yönetimi nedeniyle emekli olduğunu belirten Mungan, “İsteyerek ayrıldım çünkü artık orada yaratıcı bir şeyler yapamayacağımızı fark ettim. Akademik üretimin mümkün olmadığı bir ortamda kalmanın anlamı yoktu” ifadelerini kullandı.

Öğrencileriyle kampüste bir araya gelmek için yaptığı ziyaretin ardından hakkında alınan bu kararı “gülünç” olarak nitelendiren Mungan, “Bedenimizi, fikirlerimizi, hayallerimizi pasifize edemezler. Akademiyi de çoktan dışarıya taşırdık direnen bir akademi olarak.” dedi.

Esra Mungan

ÖĞRENCİLERLE BULUŞMA VE KAMPÜSE GİRİŞ

Mungan, kampüse dönüş sürecini şu sözlerle anlattı:

“Öğrenciler benimle bir araya gelmek istediklerini söylediler. Başta kampüse adım atmak istemediğimi düşündüm çünkü o kampüs özgürleşene kadar girmeme gibi bir yeminim vardı. Ama içinde bulunduğumuz koşullarda, öğrenciler bu kadar büyük baskı altındayken, onlarla dayanışmanın önemini göz ardı edemezdim. Bu yüzden kampüse gitme kararı aldım.”

Ancak Mungan, öğrencilerle bir araya gelip kampüsten ayrıldıktan sonra kayyum yönetimi tarafından böyle bir yazının oluşturulduğunu öğrendi. Mungan, “Bu tamamen anlamsız bir yasak çünkü ortada pasifize edilecek bir kart yok. Emekli olunca akademik kimlik kartınızı alıyorlar, yerine eskiden olduğu gibi herhangi bir emekli kartı verilmiyor kayyum yönetim başa geçtiğinden beri. Boğaziçi mezunuyum ama ona rağmen mezun kartı için başvurmadım çünkü beni tanımlayan 4 yıllık lisansımdan çok üniversitemdeki 22 yıllık akademisyenliğimdi. Bu durum da acziyetlerini gösteriyor çünkü olmayan bir kartın 5 yıllığına pasifize edilişinden bahsediyorlar. Tam bir trajikomedi” dedi.

“BİLİM DIŞARIDA DA VAR”

Mungan, üniversite içindeki baskılar nedeniyle akademinin alternatif alanlara kaydığını vurgulayarak, “Üniversiteleri hapishanelere çevirdiler ama bilim, düşünce ve akademik üretim dört duvar arasına hapsedilemez. Göçebe Düşünce Derneği, Foça Bilim Köyü, Ali Nesin Matematik Köyü, Köstebek Akademisi gibi birçok oluşum, akademiyi dışarıya taşıyarak özgür düşünceyi yaşatmaya devam ediyor” diye konuştu.

Öğrencileriyle akademik dayanışmayı sürdüreceğini belirten Mungan, “Bu tür yasaklar, baskılar ve engellemeler bizi yıldırmaz. Gençlerle buluşmanın yollarını her zaman bulacağız” diyerek bilim üretmeye ve paylaşmaya devam edeceğini ifade etti.