Yayınlanma: 28.03.2025 - 22:17

Güncelleme: 28.03.2025 - 22:17

Boğaziçi Üniversitesi kayyum yönetimi akademisyen Esra Mungan'a 5 yıl kampüs yasağı verdi. Bu kararın neden verildiği ise yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Esra Mungan kimdir? Esra Mungan'a neden kampüs yasağı verildi? İşte ayrıntılar...

ESRA MUNGAN KİMDİR?

Esra Mungan, 1990'da Boğaziçi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü'nden fakülte ve bölüm birincisi olarak mezun oldu.

Yüksek lisansını Washington, DC'deki American University'de Davranış, Bilim ve Nörobilim alanında yaptı. Doktorasını da aynı üniversitede, hafıza çalışmalarıyla ilgili teziyle tamamladı.

1998-2002 arasında özel sektörde, araştırma geliştirme bölümünde çalıştı. Psikoloji Bölümü'nde yardımcı doçent olarak görev yapan Mungan, eylemsel bellekteki engelleyici süreçler, müzik belleği, bellek yargıları, evrim ve davranış ile bilinç konularında çalıştı. Çalıştığı alanda çok sayıda basılı eseri ve makalesi bulunuyor.

ESRA MUNGAN'A NEDEN KAMPÜS YASAĞI VERİLDİ?

Boğaziçi Üniversitesi yönetimi, ocak aydında üniversiteden emekli olan Doç. Dr. Esra Mungan’ın 27 Mart 2025’te Güney Kampüs’te öğrencilerle bir araya gelerek izinsiz eylem ve gösterilere katıldığı iddiasıyla kampüse girişi yasaklandı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fazıl Önder Sönmez imzasıyla yayımlanan resmi yazıda, Boğaziçi Üniversitesi Kurum Kimlik, Mezun ve Ziyaretçi Kartı Yönergesi’nin 18. maddesinin 10. fıkrası uyarınca Mungan’ın giriş hakkının 5 yıl süreyle pasif hale getirildiği belirtildi.

Kararda, bu süre zarfında yalnızca rektörlüğün izin verdiği durumlarda kampüse giriş yapabileceği vurgulandı.

Karara tepki gösteren Esra Mungan, Boğaziçi Üniversitesi’nde akademik özgürlüğün yok edildiğini ve üniversitenin baskı altına alındığını söyledi. Geçtiğimiz aralık ayında, artan baskılar ve üniversitenin kayyum yönetimi nedeniyle emekli olduğunu belirten Mungan, “İsteyerek ayrıldım çünkü artık orada yaratıcı bir şeyler yapamayacağımızı fark ettim. Akademik üretimin mümkün olmadığı bir ortamda kalmanın anlamı yoktu” ifadelerini kullandı.