Muratpaşa'da festival zamanı: Kaleiçi Old Town

15 Ekim 2021 Cuma, 11:57

Her yıl birbirinden renkli görüntülere sahne olan Kaleiçi Old Town Festivali başladı. 6'ıncı kez düzenlenen festivale 21 ülkeden 36 şehir heyeti katıldı.

Festival, Karaalioğlu Parkı’ndan hareket eden kortej ile başladı. Kaleiçi’nin surları boyunca Atatürk Caddesi’nde devam eden korteje Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da katıldı.

Yurttaşların yoğun ilgi gösterdiği kortejde; jonglörler, tahta bacak gösterileri, canlı heykel performansları ve diğer gösteri gruplarının performansları büyük beğeni topladı. Kortej boyunca ülke temsilcileri kendi bayraklarını sallayarak eşlik etti. Kortej, Kaleiçi Old Town Festivali’nin ana etkinlik alanı miradorda sona erdi. Kortej yürüyüşünün ardından Mirador alanında 6. Kaleiçi Old Town Festivali’nin açılış gecesi yapıldı.

Açılışa; CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Antalya Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, CHP Antalya milletvekilleri Aydın Özer, Rafet Zeybek’le birlikte Antalya’da görev yapan siyasi parti temsilcileri ve konsoloslar ve yüzlerce yurttaş katıldı.

Burada yurttaşlara seslenen Ümit Uysal, kültürel varlıkları öne çıkarmanın önemine vurgu yaparak “Yaşayan antik kenti olan bütün kentlerle buluşmalıyız ve birlikte gelecek kuşaklara aktarmalıyız. İçinde yaşadığımız bu varlık bütün insanlığın ortak malıdır. Bunu koruyup gelecek kuşaklara aktarmak bizim görevimizdir” dedi.

Uysal’ın konuşmasının ardından festival, Barcelona Gipsy Balkan Orchestra konseriyle devam etti.