Mustafa Balbay, fuarda söyleşiye katıldı

Samsun’da Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğiyle 250 yayınevi ve 280 yazarın katıldığı 9. Karadeniz Kitap Fuarı açıldı. TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım Anonim Şirketi tarafından düzenlenen fuar 6 Ekim’e kadar Tüyap Samsun Fuar ve Kongre Merkezi’nde olacak.

Mustafa Balbay, fuarda söyleşiye katıldı
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Cemil Ciğerim
Yayınlanma: 30.09.2024 - 04:00

Açılışta kitapseverler, söyleşi ve etkinliklerde yazar ve şairlerle buluştu. İlk gün gazetemizin yazarı Mustafa Balbay, 19 Mayıs Salonu’nda okurlarla “Cumhuriyet: Yüzyılları Aşan Destan” konulu söyleşi yaptı.

“Okurla yazar buluşursa okuryazar oluruz” diyen Mustafa Balbay fuarın ikinci gününde ise kitaplarını imzaladı. İmza gününe kitapseverlerin ilgisi büyük oldu.

Balbay’ın yanı sıra Cumhuriyet yazarları Bülent Gürsoy ve Nazım Mutlu da kitaplarını imzaladı.


Etiketler: #fuar #Mustafa Balbay #Nazım Mutlu

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