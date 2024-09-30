Mustafa Balbay, fuarda söyleşiye katıldı
Samsun’da Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğiyle 250 yayınevi ve 280 yazarın katıldığı 9. Karadeniz Kitap Fuarı açıldı. TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım Anonim Şirketi tarafından düzenlenen fuar 6 Ekim’e kadar Tüyap Samsun Fuar ve Kongre Merkezi’nde olacak.
Açılışta kitapseverler, söyleşi ve etkinliklerde yazar ve şairlerle buluştu. İlk gün gazetemizin yazarı Mustafa Balbay, 19 Mayıs Salonu’nda okurlarla “Cumhuriyet: Yüzyılları Aşan Destan” konulu söyleşi yaptı.
“Okurla yazar buluşursa okuryazar oluruz” diyen Mustafa Balbay fuarın ikinci gününde ise kitaplarını imzaladı. İmza gününe kitapseverlerin ilgisi büyük oldu.
Balbay’ın yanı sıra Cumhuriyet yazarları Bülent Gürsoy ve Nazım Mutlu da kitaplarını imzaladı.
Etiketler: #fuar #Mustafa Balbay #Nazım Mutlu
En Çok Okunan Haberler
-
- Yaşar Alptekin ve Meriç Erkan'dan tepki çeken anlar
- Rusya'dan Türkiye'ye soğuk duş!
- İstanbul'un en ucuz ve en pahalı ilçesi belli oldu
- Denizlerde palamut ve kılıç balığı bolluğu
- Portekiz'de gündem Kerem Aktürkoğlu!
- 'Kutlama yapan siyonist İslamcılar asla unutulmamalı'
- Narin cinayetinde 'Şahin Göz' ayrıntısı
- 'Bazı bakanlar karşı çıktı...'
- AKP'den sosyal medyaya yeni tırpan
- 'Nasrallah'ın konumunu İranlı ajan bildirdi'