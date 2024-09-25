Yeli üretim zırhlı araçlar Azerbaycan'daki ADEX 2024 Fuarı'nda...

Yayınlanma: 25.09.2024 - 10:48

Güncelleme: 25.09.2024 - 10:48

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Otokar, Brezilya, Endonezya, Romanya, Suudi Arabistan, Fransa ve Güney Afrika'daki fuarların ardından, Azerbaycan'da düzenlenen ADEX 2024'te de yer alarak uluslararası platformlardaki varlığını güçlendirmeye devam ediyor.

Şirket, 26 Eylül'e kadar sürecek fuarda, Azerbaycan Ordusu'nun envanterinde de yer alan COBRA II Ambulansı başta olmak üzere, çeşitli zırhlı araçları ve kara sistemlerindeki gelişmiş teknolojileri tanıtacak.

ÜSTÜN HAREKET KABİLİYETİ

COBRA II 4x4 taktik tekerlekli zırhlı aracı, yüksek koruma seviyesi, geniş iç hacmi ve modüler yapısıyla öne çıkıyor. Komutan ve sürücü dahil 10 kişilik personel taşıma kapasitesine sahip COBRA II üstün hareket kabiliyetiyle dikkati çekiyor.

Araç, balistik, mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) tehditlerine karşı sunduğu üst düzey güvenlik sayesinde en zorlu arazi ve iklim koşullarında yüksek performans sağlıyor. Modüler yapısı sayesinde personel taşıyıcı, silah platformu, kara gözetleme radarı, KBRN keşif aracı, komuta kontrol aracı ve ambulans gibi farklı görevler için uyarlanabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Otokar Savunma Sanayii Genel Müdür Yardımcısı Sedef Vehbi, Otokar'ın NATO ve Birleşmiş Milletlerin kara sistemleri tedarikçisi olarak küresel çapta başarıya ulaştığını belirtti.

Şirketin askeri araçlarının dünyada farklı bölgelerde, pek çok farklı görevde, iklim ve arazi koşulunda hizmet verdiğini aktaran Vehbi, ''Beş kıtada, 40'tan fazla ülkede 33 binden fazla askeri aracımız görev alıyor. Bu araçlar, muharebe koşullarından barış güçleri hizmetlerine kadar en zorlu koşullarda yüksek performans ve güvenlik sunarak, en kritik görevlerde ihtiyaç duyulan desteği sağlıyor'' değerlendirmesinde bulundu.

AZERBAYCAN'LA İŞBİRLİĞİ

Vehbi, Otokar'ın Azerbaycan ile uzun yıllara dayanan bir işbirliği olduğunu vurgulayarak, Otokar'ın farklı tiplerdeki askeri araçlarını Azerbaycan'a ihraç ederek bu işbirliğini pekiştirdiğini ifade etti.

Azerbaycan Silahlı Kuvvetler envanterinde yer alan Otokar zırhlı araçlarının başarılı performansına dikkati çeken Vehbi, ''Bugün fuarda da sergilediğimiz COBRA II ambulansımız da bu araçlardan bir tanesi. Kullanıcıların farklı ihtiyaçlarına modüler yapısı ile cevap veren COBRA ll, bugün dünya genelinde 20’den fazla son kullanıcıda başarıyla görev alıyor. Otokar olarak geniş ürün gamımızla Azerbaycan'ın ihtiyaçlarına cevap vermeye her daim hazırız'' açıklamasını yaptı.