‘Mutlak Siyah: Adnan Çoker Resim Sergisi’ Ankara’da sergilenecek

‘Mutlak Siyah: Adnan Çoker Resim Sergisi’, 17 Mart 2026 Salı günü saat 19.00’da Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde sanatseverlerle buluşuyor. Cumhuriyet dönemi Türk resim sanatının önemli temsilcilerinden Adnan Çoker; özellikle geometrik soyutlama, mekân algısı ve renk-biçim ilişkisine dayalı özgün yaklaşımıyla çağdaş Türk resminin gelişiminde belirleyici bir rol üstlendi. Uzun yıllara yayılan üretim pratiğinde geliştirdiği yalın ama güçlü plastik dil; yüzey, ritim ve boşluk kavramları üzerinden kurduğu görsel düzenle sanatçının özgün estetik anlayışını ortaya koydu. “Mutlak Siyah” başlığını taşıyan bu sergi; Adnan Çoker’in farklı dönemlerine ait eserlerini bir araya getirerek sanatçının düşünsel ve estetik arayışlarını izleyiciyle buluşturuyor. Geometrik düzen, mekânsal derinlik ve siyahın mutlaklığı üzerinden şekillenen bu üretimler; sanatçının çağdaş Türk resmindeki öncü konumunu görünür kılan kapsamlı bir seçki sunuyor.