MÜYORBİR, 45’liklerden bugüne müziğin yolculuğunu konuştu

Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR), popüler müziğin dönüşümünü konuşmak üzere sanatçıları ve sektör temsilcilerini bir araya getirdi. “45’liklerden Dijital Platformlara: Türkiye’de Popüler Müziğin Kültürel ve Sektörel Dönüşümü” başlıklı panel, Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü’nde gerçekleşti. Panelin moderatörlüğünü İzzet Öz üstlenirken; yorumcu sanatçı Nükhet Duru, yorumcu sanatçı Bora Öztoprak, aranjör Erdem Kınay ve yapımcı Ahmet Çelenk konuşmacı olarak yer aldı.

Müzik üretiminin, dağıtımının ve dinleme alışkanlıklarının son yarım yüzyılda geçirdiği dönüşümün ele alındığı etkinlikte, teknolojinin müzik kültürü üzerindeki etkisi çok yönlü olarak değerlendirildi.

MÜYORBİR Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Şeşen açılış konuşmasında, "Anayasanın 64. maddesi devletin sanat faaliyetlerini ve sanatçıyı koruduğunu söyler. Devletin sanatı teşvik etme sorumluluğu vardır. Bugün sanatçıların korunması meslek birliklerinden ve sendikalardan bekleniyor. Halbuki meslek birliklerinin asıl görevlerinden biri lisanslama yapmak ve edinilen geliri üyelerine dağıtmaktır. Biz MÜYORBİR olarak özel bir uygulamayı da hayata geçirdik. 60 yaş üstü üyelerimize dağıtımlardan yüzde 10 pay ayırıyoruz.” dedi.





‘ÜRETTİĞİMİZ MÜZİĞİN BU TOPRAKLARDAN ÇIKTIĞINI BELLİ EDELİM’

Konuşmasında Türk müziğinin zenginliğine dikkat çeken sanatçı Nükhet Duru, “Ürettiğimiz bestenin mutlaka bu topraktan çıktığını belli edelim. İçinde küçücük bir sos bile olsa bu bestenin Türk müziğinden çıktığını belli edelim. Çünkü Avrupa ve Amerika’ya nazaran melodi zenginliği bizim topraklarımızda daha fazla. Dantel gibi melodilerimiz var ama modern bir şekilde sunamadığımız için Ortadoğu’dan başka sanatçılar öne çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte konuşan sanatçı Bora Öztoprak, “Sanat üzerindeki baskı ve yasaklamalar yeni değil ülkemizde. 70 yıl dahi geriye gitsek hapsedilen, sürgün edilen, sansüre uğrayan sanatçıların sayısı çok fazla. Bizde bir birlik olamama hastalığı var." dedi.

'SANAL ARTİSTLERE ALIŞACAĞIZ'

Müziğin yapay zeka ile ilişkisine değinen aranjör Erdem Kınay, "Beş sene sonra yapay zekanın ne imkanlar sunacağına oldukça şaşıracağımızı düşünüyorum. Hatta bazı yapay zeka sanatçılarının fan grupları olacağını düşünüyorum. Sanal artistlere alışacağız. Belki konserlerine gidemeyeceğiz, onları canlı izleyip dinleyemeyeceğiz, gerçek bir sanatçı ile mukayese edemeyeceğiz ama var olacaklar" dedi ve kitlelerin bu sanal artistleri dinleyeceklerini belirtti.

Konuşmasında dijital dünyasındaki gelişimin tüm sektörlerde olduğu gibi müzik üreticilerinin de önünü açtığını belirten yapımcı Ahmet Çelenk ise "Şimdi yapay zeka da eser sahiplerinin, yorumcuların ve yapımcıların işini çok kolaylaştırdı. Önemli olan hakların korunuyor olması. Yapay zeka ile üretilmiş çok sayıda eser var. Ben artık eser demeye başladım. Çünkü katkıda bulunan bir aranjör, bir prodüktör olursa ortaya bir eser çıkıyor. Müzik sektörü geçmişe göre çok daha iyiye gidiyor.” ifadelerini kullandı.