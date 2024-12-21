Muzaffer Oruçoğlu’nun 'Karyatidler ve Işık İşçileri' sergisi Ankara’da

Yayınlanma: 21.12.2024 - 21:29

Güncelleme: 21.12.2024 - 21:31

Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi Abidin Dino Sergi Salonu’nda 25 Aralık Çarşamba günü saat 18:00’de açılacak olan sergi, emekçi kadınlar ile Türk ve yabancı yazarlardan bazılarının portrelerini kapsıyor.

Muzaffer Oruçoğlu’na göre bu sergi; insanlığın savaşla tehdit edildiği bir dönemde hem kafa hem de kol emeğinin tüm içtenliği ve iyimserliği ile yaşama gülümseyişini yansıtıyor.

Sergide yer alan tablolar, ressamın tuval veya karton üzerinde kullandığı farklı tekniklerin, yarı-soyut bir stilde biçimlenişi olarak beliriyor.

Oruçoğlu’nun sergisi, 5 Ocak Pazar gününe kadar ziyaret edilebilir.

MUZAFFER ORUÇOĞLU KİMDİR?

Yazar, ressam, heykeltraş. 18 Mart 1947’de Kars’ın Göle kazasına bağlı Büyük Zavot köyünde doğdu. Köyünde ilkokul olmadığı için ilkokulun ilk üç yılını komşu köyün (Küçük Zavot) okulunda, bir yılını kendi köyünde, son yılını da Kars’ta okudu. Kars Orta Okulu’nu bitirdikten sonra öğretmen okulu sınavlarını kazanarak Rize Öğretmen Okulu’na, iki yıl sonra da İstanbul Çapa Yüksek Öğretmen Okulu’na gitti. Bir yıl sonra Fen Fakültesi Matematik Astronomi bölümüne girdi.

Muzaffer Oruçoğlu,1967 yılında Amerikan 6. Filosuna karşı yayınladığı bildiri gerekçesiyle Çapa Yüksek Öğretmen Okulu’ndan atıldı. 68 öğrenci hareketlerine katıldı. 1969’da Değirmen Köyündeki toprak işgaline katıldı ve tutuklanıp Silivri cezaevine konuldu. 1972’de TKP(M-L) kurucuları arasında yer aldı. 1973’de İstanbul’da yakalandı ve ömürboyu hapse mahkum edildi. Tutsaklık yıllarını şiir ve roman yazarak geçirdi. 13 yıl tutsaklıktan sonra askere alındı. Askerden 40 gün sonra Mayıs 1986’da firar edip, Yunanistan’a kaçtı. Fransa’da iltica etti. Yeniden roman yazmaya ve resim yapmaya başladı. Politik ve edebiyat dergilerin de makaleleri yayınlandı. 1988’de evlenerek Avustralya’ya yerleşti. Bu kıtada ilkin iki yıllık resim ve heykel kolejini (Greensborough TAFE COLLEGE - NMIT) bitirdi. Daha sonra Royal Melbourne Teknoloji Enstitüsü’ne (RMIT) bağlı, PUBLİC ART bölümünde üç yıl Resim ve Heykel eğitimi yaptı.

Şimdiye kadar toplam 6 ülkede yetmişe yakın kişisel resim sergisi açtı. Roman, şiir, masal ve siyasal tarih olmak üzere toplam 44 kitabı yayımlandı. 2011 yılı Abdullah Baştürk işçi edebiyat ödülü, Grizu 4 ciltlik romanına verildi.