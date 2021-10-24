Müze Gazhane'de 'Kadın Bakışı'

24 Ekim 2021 Pazar, 13:55

Fotoğrafla ilgili kültürel bir platform yaratmak üzere yola çıkan ve dördüncü edisyonunda şehrin festivali haline gelen 212 Photography Istanbul’un 2021 programına ek olarak hazırlanan Female Gaze (Kadın Bakışı) projesi, dünyada ve Türkiye’de medya dünyasında kadın fotoğrafçıların ve foto muhabirlerinin sayıca az olması verisinden hareketle fotoğrafın değişen rolüne ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği çerçevesinde ortaya çıkan tartışmalara odaklanan bir takım etkinliklerle hayata geçiyor.

Ami Vitale

Female Gaze (Kadın Bakışı) projesi kapsamında, fotoğraf alanında dikkat çeken ve imza bakışıyla tanınan Amerikalı fotoğrafçı ve belgesel yapımcısı Ami Vitale’nin yanı sıra, Rena Effendi ve Özge Sebzeci’nin çarpıcı karelerinden oluşan karma sergi 19 Ekim-7 Kasım tarihleri arasında Müze Gazhane’de yer alıyor. Serbest fotoğrafçı Rena Effendi’nin sınırlı sayıda katılımcıyla Müze Gazhane’de gerçekleştireceği dört günlük fotoğraf atölyesi ile birlikte; Binnaz Saktanber moderatörlüğünde Ebru Yıldız, Mine Kasapoğlu, Ekin Özbiçer, Özge Sebzeci ve Dilan Bozyel’in konuk olduğu 5 Kadına 5 Soru söyleşi dizisi de, fotoğraf dünyasındaki erkek egemen bakış açısını moda, müzik, spor gibi farklı disiplinler üzerinden masaya yatırıyor.

Fotoğrafın rolünün sürekli değiştiği bir dünyada, medyada fotoğrafçılık ve foto muhabirlik alanında görülen toplumsal cinsiyet eşitsizliği kaynaklı boşluklar hakkında bir tartışma yaratmayı hedefleyen projeyi, 212 Photography Istanbul Direktörü ve Female Gaze (Kadın Bakışı) Proje Yöneticisi Banu Tunçağ, “Amerikan Büyükelçiliği’nin değerli katkılarıyla hayata geçen bu proje, dünyayı ve kültürler arası diyaloğu foto muhabirliğe ve fotoğraf sanatına daha eşitlikçi bir bakış üzerinden deneyimleyerek bir tartışma ortaya koymayı amaçlıyor. Fotoğrafçılık ve diğer disiplinlerde ayrımcılık gören bireyleri güçlendirerek foto muhabirlik alanındaki ve medyadaki cinsiyet eşitsizliği kaynaklı boşlukların kapatılmasına katkıda bulunmak amacıyla bu projenin hayata geçmesini önemsiyorum” diye özetliyor.

Projeyle ilgili detaylı bilgi www.212photographyistanbul.com/kadin-bakisi adresinden edinilebilir.