Ramses'e adanan binlerce koç başı ortaya çıktı!

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 14:16

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 14:16

New York Üniversitesi Antik Dünya Araştırmaları Enstitüsü'nden bir arkeolog ekibi, Mısır'ın Abydos kentinde inanılmaz bir keşif yaptı: 2000 koç başı da dahil olmak üzere binlerce hayvan kalıntısı buldular. Bu mumyalanmış vücut parçaları, ölümünden bir süre sonra Mısır firavunu II. Ramses'e adanmış.



Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre keçi, köpek, inek, geyik ve devekuşu da dahil olmak üzere hayvan kalıntıları II. Ramses'e adanmış antik bir tapınakta "yeni keşfedilen" bir depo odasında bulundu.

Tımes of Israil'e göre arkeoloji ekibinin başkanı Sameh Iskandar, kalıntıların "Ramses II'nin ölümünden 1000 yıl sonra kutlanan bir kült" olduğunu gösteren "adaklar" gibi göründüğünü açıkladı.

Koç başlarının yanı sıra arkeologlar bölgede başka bir keşif daha yaptı. Reuters'a göre, Amerikan ekibi Eski Krallık'ın altıncı hanedanından kalma on altı fit kalınlığında duvarları olan "büyük bir saray yapısı" da ortaya çıkardı. Araştırmacılar ayrıca bölgede heykeller, papirüsler, eski ağaç kalıntıları, deri giysiler ve ayakkabılar keşfettiler.



Her iki buluntu da Mısır'ın uzun ve zengin tarihini özetlemektedir. Ülkenin diğer bölgelerine göre daha az ziyaret edilmesine rağmen, Kahire'nin yaklaşık 300 mil güneyinde bulunan Abydos şehri arkeolojik hazinelerle doludur. Reuters, bir zamanlar eski Mısır kraliyet ailesi için bir nekropol (mezarlık) olduğunu bildirdi. Ayrıca Abydos, uzun süre tanrı Osiris'e tapınanlar için bir hac yeri olarak hizmet etti.

The Times of Israel, firavunun MÖ. 1304'ten 1237'ye kadar hüküm sürdüğünü bildiriyor. İncil'deki Exodus Kitabında atıfta bulunulan hükümdar olduğuna da inanılıyor. Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı yaptığı açıklamada, New York Üniversitesi'nden Amerikan ekibinin "bu sitenin tarihi hakkında daha fazla şey ortaya çıkarmak ve mevcut kazı sezonunda ortaya çıkarılanları incelemek ve belgelemek için kazı çalışmalarına devam edeceğini" söyledi.



Mısır, zengin arkeolojik hazinelerinin ülkeye daha fazla turist çekeceğinden umutlu. Koronavirüs pandemisi öncesinde ülkeyi yılda ortalama 13 milyon kişi ziyaret ediyordu. Mısır, 2028 yılına kadar bu sayıyı ikiye katlayarak 28 milyona çıkarmayı umuyor.