Dünyada bir ilk: Mısır'da hamile mumya bulundu!

Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 12:31

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 12:35

Daha önce rahip olduğuna inanılan Mısırlı mumyanın hamile bir kadın olduğu ortaya çıktı. Dünyada türünün ilk örneği olan sürpriz keşif, Polonyalı bilim insanları tarafından Varşova Mumya Projesi'nde keşfedildi. Varşova Ulusal Müzesi'nde korunan mumya sadece bir kadın değildi, aynı zamanda 6,5 ila 7,5 aylık hamileydi. Arkeologlar eski Mısır'da hamile kadın mezarlarına rastlamış olsalar da bu bilinen ilk hamile mumya!

Bilim adamlarının en büyük sorularından biri, mumyalamadan önce iç organları rutin olarak çıkarıldığı için cinsiyeti belirlenemeyen fetüsün neden yerinde kaldığı oldu.

Antik Mısır'a ait insan ve hayvan mumyalarını kapsamlı bir şekilde incelemek için çalışan ekip, bir taramada karın bölgesinde minik bir ayak tespit ettikten sonra cesedin gerçek kimliğini ortaya çıkardı.