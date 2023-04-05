Dünyada bir ilk: Mısır'da hamile mumya bulundu!
Erkek bir rahip olmasını bekledikleri eski Mısır mumyasını inceleyen araştırmacılar, röntgen ve bilgisayar testleri ile bu kişinin yedi aylık hamile bir kadının mumyası olduğunu ortaya çıkardı.
Araştırmacılar, mumyanın bandajlarının çıkarılmasına gerek olmadığı anlamına gelen bilgisayarlı tomografiyi kullanarak, vücudun hassas bir iskelet yapısına sahip olduğunu buldular. Daha ayrıntılı analiz sırasında araştırmacılar mumyada penis belirtisi olmadığı için vücudun dişi olduğuna ikna oldu. Ekibe göre, vücudun 3 boyutlu görselleştirmesiyle uzun, kıvırcık saçlar ve mumyalanmış göğüsler açıkça görüldü.
Ekip, daha fazla araştırma yaptıktan sonra minik ayağın bir fetüse ait olduğunu buldu. Ve tabutunun dışındaki oymalara da dayanarak uzun süredir erkek bir rahip olduğu düşündükleri mumyanın da bir kadın olduğunu fark ettiler. Öldüğünde muhtemelen 20 ila 30 yaşları arasındaydı.
Bu normal mumyalama uygulamasıydı. Ama mumyanın eski mumyalayıcıları neden ceninine dokunmamıştı?
Bir arkeolog ve Varşova Mumya Projesi'nin eş direktörü olan Dr. Wojciech Ejsmond, "Keşif, bebeğin anne karnından neden alınmadığını merak ettirdi" dedi. "Neden orada bırakıldığını bilmiyoruz. Belki de dini bir nedeni vardı. Belki doğmamış çocuğun bir ruhu olmadığını ya da öbür dünyada daha güvenli olacağını düşündüler. Ya da belki de o aşamadaki bir çocuğu rahimden ciddi bir zarar vermeden çıkarmak çok zor olduğundandır.”
Peki hamile bir mumya nasıl oldu da Hor-Djehuty adlı Mısırlı bir rahibin tabutuna girdi? Yanlış anlaşılmanın sebebi ne?
Bu mumya, bir mezar hırsızlığının kurbanı olmuş gibi görünüyor. Arkeologlar, mumyanın boynundaki hasarı fark ettiler, bu da hırsızların muskalarından bazılarını çalmış olabileceğini düşündürüyor. Ejsmond, mezar hırsızları yüzünden mumyaların yaklaşık %10'unun "yanlış" tabutta bulunduğunu tahmin ediyor.
Şimdilik, Varşova Mumya Projesi'ndeki arkeologlar, mumyanın eski Mısır'daki yaşam hakkında - özellikle kadınlar-, doğum öncesi bakım ve Mısır'ın ölümden sonraki yaşamı hakkında neler ortaya çıkarabileceğini görmek için can atıyorlar.
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