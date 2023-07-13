Yayınlanma: 13.07.2023 - 17:16

Güncelleme: 13.07.2023 - 17:16

"Ücretsiz müzekart nasıl alınır?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 18-25 yaş arasındaki tüm gençlere ücretsiz "Müzekart GNS" verileceğini açıkladı. Peki, Müzekart ücretsiz mi oldu? Müzekart GNS nedir? Müzekart başvurusu nereden, nasıl yapılır? İşte, Müzekart GNS hakkında merak edilenler...

MÜZEKART GNS NEDİR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde ‘’Genç Ne Sever’’ platformu kapsamında 18-25 yaş aralığındaki gençlerin 300’den fazla müze ve ören yerini ücretsiz gezmesine olanak sağlayan dijital bir karttır.

MÜZEKART ÜCRETSİZ Mİ?

Müzekart GNS, 18-25 yas¸ arasındaki gençlere ücretsizdir.

MÜZE KART ÜCRETİ NE KADAR?

Kültür ve Turizm Bakanlığı olan ve satın aldığınız ilk günden itibaren bir yıl boyunca geçerli olan MüzeKart'ın fiyatı Türk vatandaşları için 60 TL'dir.

MÜZEKART GNS NEREDEN, NASIL ALINIR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kişilerin muzekartgns.com adresi üzerinden başvuru sürecini başlatmaları gerekmektedir.

muzekartgns.com adresine giriş yapıldıktan sonra sayfada yer alan ‘Kayıt Formu’ (ad-soyad, doğum tarihi, T.C. kimlik numarası, telefon, e-posta adresi, fotoğraf) eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmalıdır. Paylaşılan bilgiler, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü sistemi üzerinden kontrol edilmektedir. Sisteme girilen bilgilerin kontrolü sağlandıktan sonra katılımcı sisteme girdiği e-posta adresi üzerinden bilgilendirilecektir. Kayıt formu doldurulduktan sonra katılımcının

Katılımcı, Müzekart GNS dijital kartın kullanımı için “Türkiye’nin Müzeleri” mobil uygulamasını akıllı telefonuna indirmeli ve muzekartgns.com adresi üzerinden doldurduğu formda belirttiği eposta adresi ve şifre ile mobil uygulamaya giriş yapmalıdır. Bu madde içinde belirtilen tüm aşamalar, daha önce MÜZEKART sahibi olan veya MÜZEKART sahibi olmayan herkes için geçerlidir.

MÜZEKART GNS GALATA KULESİ VE TOPKAPI SARAYI’NDA GEÇERLİ Mİ?

Muzekartgns.com adresinde yer alan bilgilere göre bu kart Galata Kulesi ve Kız Kulesi’nde geçerli ancak Topkapı Sarayı’nda geçerli değil.