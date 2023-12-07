Müzeye dönüştürülen tarihi hamamda kahve yolculuğu

Yayınlanma: 07.12.2023 - 13:35

Güncelleme: 07.12.2023 - 13:35

İzmit Belediyesi, tarihi Süleyman Paşa Hamamı'nı restore ederek Şehr-i İzmit Kafe'yi hizmete açtı. Aylar süren çalışmalar sonucunda, hamam kısmı kahve sergisine dönüştürüldü. Şehr-i İzmit Kafe, manzarasıyla öne çıkarak vatandaşların buluşma noktası haline geldi.

ŞEHR-İ İZMİT KAFE, TÜRK KAHVESİ SERGİSİYLE AÇILDI

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Şehr-i İzmit Kafe'de düzenlenen "6 Asırlık Hatır: Türk Kahvesi Sergisi"nde yaptığı açıklamada, Şehr-i İzmit Kafe'nin bundan sonra kahve markasıyla anılacağını belirtti. Başkan Hürriyet, bu mekanın sadece kahve içilebilecek bir yer olmadığını, aynı zamanda kahve sergisi ve müze unsurlarını içeren bir alan haline geldiğini ifade etti.

TARİHİ HAMAM, KAHVE SERGİSİ VE MÜZE OLARAK KULLANILACAK

Başkan Hürriyet, yapılan çalışmalar sonucunda tarihi hamamın hamam kısmının artık güzel kahve sergisi ve müze unsurlarına sahip olacağını belirtti. Bu sayede, bölgede bulunan 600 yıllık hamamın sadece tarihi bir yapı olarak kalmayacağını, aynı zamanda kahveseverlere hitap eden bir sergi ve müze alanına dönüşeceğini söyledi. Bu projeyle birlikte bölgede Şehr-i İzmit Kafe'nin 5. müze olma özelliği kazandığını vurguladı.

İÇ KALE ÇEVRESİNDE CANLANDIRMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Başkan Hürriyet, İzmit Belediyesi olarak tarihi dokunun canlandırılması amacıyla iç kale çevresinde bir dizi restorasyon projesi gerçekleştirdiklerini belirtti. Bu projelerle birlikte, müze alanlarının oluşturulduğu, tarihi konakların restore edilerek ziyaretçilere açıldığı bir bölge yaratmayı hedeflediklerini ifade etti.

ŞEHR-İ İZMİT KAFE, KAHVE SEVERLERİN BULUŞMA NOKTASI OLACAK

Başkan Hürriyet, Şehr-i İzmit Kafe'nin artık kahveseverlerin buluşma noktası haline geldiğini belirterek, bu mekanın İzmitlilere ve ziyaretçilere güzel hatırlı kahveler içme imkanı sunacağını söyledi. Aynı zamanda bu alanın markalaştırılması ve İzmit'e daha fazla ziyaretçi çekilmesi amacıyla yapılan çalışmanın önemine vurgu yaptı.