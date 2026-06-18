Müzik Festivali’nde Ennio Morricone’nun eserleri seslendirildi

Konserde unutulmaz film müziklerine imza atan bestecisi Ennio Morricone’nin “Cennet Sineması”, “İyi, Kötü ve Çirkin” bestelerinin yanı sıra “Cezayir Savaşı, Indagine”, “Her Türlü Kuşkunun Ötesinde Bir Vatandaş Üstüne Soruşturma” ve “La Classe Operaia va in Paradiso, İşçi Sınıfı Cennete Gider” bölümlerinden oluşan Toplumsal Duyarlılık Sineması Süiti’nin de olduğu birçok eseri seslendirildi.



Borusan Holding sponsorluğunda gerçekleşen konserde, Leyla Gencer Şan Yarışması’nındaki ikincilik ödülünün ardında La Scala Akademi’ye kabul edilen genç ve yetenekli soprano Nazlıcan Karakaş, ünlü flütçü Veronika Vitazkova ile farklı türler arasında ustalıkla dolaşan gitaristler; Pier Planas, Nurkan Renda, Tunca Olcayto ile Kübra Şenyaylar tarafından 2022’de kurulan Koro İstanbul BİFO ile birlikte sahnedeydiler.

Şef Dirk Brossé konserinin sonunda yaptığı konuşmada 32 yaşından beri, farklı ülkelerde 20'den fazla orkestrayla çalışarak 3.500'den fazla eseri yönettiğini belirterek; "Geçen hafta Londra Senfoni Orkestrası'nı yönetiyordum. Yarın sizin orkestranızla, böylesine profesyonel müzisyenlerle birlikte kayıt yapacağız." diyerek heyecanlı olduğunu ifade etti.