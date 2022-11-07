Müzik Vitrini: Duru bir melankoli

07 Kasım 2022 Pazartesi, 04:00

Bizde müzik vitrininde bu aralar en özgün işlerden biri Maya?Perest’in, ilk parçası “Yok Bana Bu Cihanda”. Maya Perest’in bizzat yazdığı şarkının sözlerinde Dündar Hızal da var. Şarkının şiirindeki âşık saflığı ve Maya’nın söyleyişindeki müthiş duruluk, güçlü bir melankoli yaratıyor. Velhasıl kadim âşıkların sözlerindeki sadeliğin güzelliğine ermiş bile Maya. Sony Music Turkey etiketiyle yayımlanan şarkının düzenlemesi ise Cihan Mürtezaoğlu’na ait. Öte yandan şarkının hikâyesi de duygu dolu. Meğer Maya?Perest şarkıyı, Köy Enstitüsü’nde okumuş büyükbabasının 100 yıllık mandolininde bestelemiş. Sözlerinde “Canan iken el oldum” dediği sevgiliden koparak tüm cihanı dolaştığı halde dünya ruhuna dar gelen bir âşığın hikâyesi. Şarkının klibinde de şarkının hüznüne yakışan tonlar ve sanki hiçliğin ortasındaymış gibi estetik görüntüler var. Dalgaların önünde ya da ıssızlığın ortasında görüyoruz Maya’yı. Gökyüzünün gri bulutları ya da tenha ağaçlıklar şarkının melankolisine ve duygudaki yalnızlığa çok yakışmış. Klibi Barış Murathanoğlu çekmiş ama bana kalırsa şarkının tanıtım yazılarında iddia ettiklerinin aksine klip ve görüntüleri de şarkının melankolisine uyuyor.

DJ SERKAN SALMAN’DAN SÜRPRİZ YOLDA

Müzik işinin içinde olunca şarkılar henüz tamamlanmadan da haberiniz oluyor. Daha önce “Hayır” referandumu için birlikte hip hop şarkı kaydettiğimiz, ünlü mekânlarda birlikte çaldığım DJ Serkan Salman (DarkSunProject), efsanevi bir Erkin Koray şarkısına remix çalışıyor. “Öyle Bir Geçer Zaman Ki” ustanın büyük şarkılarından ve demosunu dinlediğim şarkıyı kulüplerde duymak için sabırsızlanıyorum. Daha önce Aynur Aydın’ın şarkısı “Bir Dakika” şarkısı için yaptığı remix çalışması çok dinlenen Serkan’ı aklı olan prodüktör kapar. Şimdilerde İstanbul’da yeni ve bambaşka bir Kabare mekânı olan “Harem kabare”nin müzik koordinatörlüğünü ve DJ’liğini de üstlenen Serkan’ın YouTube hesabına bir göz atın.