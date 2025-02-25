Müzisyen Jülide Yalçın, Dünya Kadınlar Günü’ne özel AKM’de bir konser verecek: ‘Önceliğim ülkem’

Yayınlanma: 25.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 25.02.2025 - 04:00

7 Mart’ta Dünya kadınlar gününe özel bir konserde solist olarak yer alacaksınız. Konserin içeriği ve ayrıntılarını öğrenebilir miyiz?

Bu konserin iki özelliği var. 7 Mart 2025 yılı Fransız besteci Maurice Ravel’in doğumunun 150. yılına denk geliyor. Bu yüzden konserde M. Ravel’in Tzigane adlı eserini icra edeceğim. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olması sebebiyle tema kadınlar. Konserin şefi Michal Nesterowicz. Bu konseri yakın zaman önce kaybettiğimiz devlet sanatçılarımız, büyük keman virtüözlerimiz Suna Kan ve Ayla Erduran anısına ithaf ediyorum. Türkiye’nin resmi ilk orkestrası olan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın ilk kadın konsertmeisteriyim (başkemancısı). Hangi platformda olursa olsun kadın olmak, mücadele vermek kolay değil.

8 Mart benim için bu mücadelelerin kadın ve bir kemancı olarak hayatımdaki ve sanattaki azmimi tekrar hatırladığım bir gün. Dünya kadınlarının ve Türk kadınının Mustafa Kemal Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bana verdiği değerin tekrar hatırlatıldığı bir gün olarak içimde hissetmek istiyorum.

MÜZİĞE ADANMIŞ BİR YAŞAM…

Çok uzak olmayan bir tarihte Birleşmiş Milletler 79. gala gecesinde ülkemizi temsil ettiniz. O süreci, konseri, duygu ve düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız?

Hacettepe Ankara Devlet Konservatuvarını dereceyle sınıf atlayarak bitirdim. Kültürel işbirliği ile Fransa ve Almanya’da çok ünlü keman hocaları ile çalıştım. Fransa’da Jean Estournet, Veronique Riou. Almanya’da Wilhelm Melcher, Rainer Kussmaul. İhsan Doğramacı’nın özel ricasıyla Bilkent Üniversitesi’nde tam burslu olarak devlet sanatçımız Suna Kan ile yüksek lisansımı tamamladım. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nda göreve başladım ve sonra bu orkestranın ilk kadın başkemancısı oldum. Amerika’da New England Konservatuvarı’nda dünyanın en ünlü keman pedagog, Carl Flesch’in öğrencisi olan Eric Rosenblith ile sanatta yeterlik ve artist diplomamı tamamladım. Seiji Ozawa, Bernard Haitink, Yo -Yo Ma, Steven Isserlis, Michael Tilson Thomas, Leon Fleisher, Ligeti, Herman Weiss, John Tavener, Eugene Lehler, Louis Krasner, Benjamin Zander gibi bir çok önemli sanatçılarla daha doğrusu 20. yüzyılın en önemli şef, solist ve bestecileri ile çalıştım.

Eğitimim sonrasında babamın ani ölümü ve onun en büyük arzusu olan gidin okuyun, öğrenin gelin memleketinize hizmet edin demesi üzerine verdiğim sözü tuttum.

YURTDIŞINDA MÜZİK

Yani yurtdışında kalmayı tercih etmediniz. Peki buradaki yolculuğunuz nasıl ilerledi?

ABD’de ve Almanya’daki bir çok iş teklifini kabul etmeyerek oralarda kalsaydım farklı ve daha ilginç bir kariyerim olurdu. Fakat ben birikimlerimi ülkeme sunmak istedim ve geri döndüm. Dönünce Kültür ve Turizm Bakanlığı solistlik kadrosu teklif edildi. Ancak ben solist kadrosunu kabul etmedim, orkestra elemanı olmayı tercih ettim. Tabii bütün bu süreç içinde Amerika’daki hocalarım, arkadaşlarım beni unutmadı. Okuldaki lakabım Türk kemancıydı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’ndaki konsere gittiğimde de okuluma uğradım ve orada herkes Türk kemancı gelmiş diyerek birçok arkadaşımla ve hocalarımla bir araya geldik. Tabii bu kadar büyük bir geçmiş orada unutulmuyor. Amerika’da bir çok kurum ve kuruluşta Jülide Yalçın ismi özel bir isim. Bu davet beni şaşırtmadı fakat beni en çok gururlandıran şey bu konser kariyerimde ancak bir Türk sanatçının Birleşmiş Milletler’in 79. yıl gala gecesinde Birleşmiş Milletler başkanının konuşmasından hemen sonra açılışı yapması oldu. Orada bir Türk kemancı olarak ismimin geçmesi beni ülkem adına çok gururlandırdı. Düşünebiliyor musunuz bütün dünya temsilcilerinin önünde bir keman sanatçısı çıkıyor ve bu kişinin Türk olması Türkiye’nin duruşunu temsil ediyor. İnanın orada ben değil başka bir Türk sanatçı çalsaydı aynı gururu taşırdım. Bundan dolayı çok mutluyum. Yoksa Amerika’ya bir çok önemli konsere gidip geliyorum, bunları da basında duyurmak gibi bir kaygım yok. Asıl olan orada dünyanın gözü önünde bir Türk kemancının çalması bu bana yetiyor. Ayrıca dünyada en iyi konser salonlarından sayılan ve daha önce birçok kez çaldığım, Carnegie Hall, Stern Auditorium’da birçok ünlü sanatçının yer aldığı bu özel geceye kabul edilmem çok büyük bir mutluluk oldu benim için.

YURTİÇİ VE YURTDIŞI KONSERLER

Yeni projeleriniz var mı?

Önümüzdeki yıl Amerika’dan konser teklifleri var. Bu yaz İtalya’da dünyanın en önemli sanatçılarının katılacağı öğrenciler için iki haftalık uluslararası festivalden hocalık yapmak üzere davet aldım. Geçtiğimiz birkaç yıl içerisinde Avrupa’nın özel köklü orkestralarından başkemancı olarak teklifler aldım fakat benim şu anda önceliğim görev yaptığım İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası’dır. Bu orkestranın birinci başkemancısıyım. İstanbul dünyanın en önemli orkestralarından biri görevimi aksatmadığım sürece bu konserlere gitmeye ve çalışmalarıma devam etmeye çalışıyorum. Benim önceliğim ülkemdir.